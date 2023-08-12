Удивительно, но факт ⟩ Как вы думаете, сколько стоит в Лондоне один отдельно взятый балкон?

В лондонском районе Кенсингтон выставлен на продажу... балкон, за который просят ошеломляющие 50 000 фунтов стерлингов, или 58 125.73 евро, сообщает Metro. Почему в Лондоне начали продавать балконы да еще за такие деньги?

Балкон, о котором идет речь, находится на третьем этаже здания в престижном районе Stanhope Gardens, недалеко от станции метро Gloucester Road. Балкон, покрытый имитирующим траву астротурфом, не представляет собой ничего особенного ни по размеру, ни по внешнему виду. Это балкон, окруженный обычным металлическим парапетом, с него открывается вид на соседнюю улицу. Размеры балкона 3,4 х 3,5 метра.

Вместо того чтобы быть частью квартиры, балкон зарегистрирован как отдельная недвижимость, на которую оформлено отдельное право собственности и договор найма на 110 лет.

«Когда вы поднимаетесь по лестнице, вы видите перед собой дверь, через которую вы можете выйти на балкон. Это абсолютно отдельный балкон», — говорит Гленн Джейкобс, маклер бюро недвижимости Next Home Ltd, которое занимается продажей балкона.

Согласно объявлению, это может быть интересно «лицам, желающим расширить свой портфель недвижимости или бизнеса». Маклер говорит, что это также будет отличным предложением для тех, кто ищет престижный адрес в центре Лондона или просто место для проведения свободного времени.

Предложение оказалась популярнее, чем ожидалось. По словам маклера, по нему было сделано более 200 запросов.