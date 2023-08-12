«Это криминал!»: клиент Eesti Energia перепроверил свои счета и обнаружил поразительную вещь

Требует перерасчета счетов

«Мое требование, чтобы Eesti Energia прекратила нарушать договор и выставлять счета на ложных основаниях, а все счета, выставленные мне с 1.10.2022, надо пересчитать по установленной условиями цене», - заявил Нахкор.

Сумму собственных счетов он не считает значительной, но считает, что сумма счетов всех бывших потребителей общей услуги составляет миллионы, если не десятки миллионов евро.

«С 1 октября 2022 года Eesti Energia нарушила договоры всех потребителей общей услуги и поэтому взяла с клиентов больше денег, - сказал Нахкор. - Цены на электроэнергию пользователей общей услуги была рассчитана неправильно, и на основании этого были отправлены неправильные счета, а все договоры после появления универсальной услуги были заключены обманным путем, поскольку было впечатление, что другого варианта нет».

Мое требование, чтобы Eesti Energia прекратила нарушать договор и выставлять счета на ложных основаниях, а все счета, выставленные мне с 1.10.2022, надо пересчитать по установленной условиями цене Рихо Нахкор

Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв сказал, что они не устанавливают цену на общую услугу и что она регулируется Законом о рынке электроэнергии. На данный момент у них около 65 000 пользователей общей услуги, и всем им выставляется счет по цене универсальной услуги.