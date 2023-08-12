«Это криминал!»: клиент Eesti Energia перепроверил свои счета и обнаружил поразительную вещь

Eesti Energia взимает с клиентов, пользующихся общей услугой, вместо биржевой цены в несколько раз более высокую цену универсальной услуги и, таким образом, зарабатывает во много раз больше, чем на продаже общей услуги. Таких клиентов у энергетической компании 65 000.
«Мое место потребления не имеет ничего общего с универсальной услугой - для получения универсальной услуги между мной и Eesti Energia должен быть договор, но такого договора нет», - сказал пользователь общей услуги Eesti Energia Рихо Нахкор, который крайне недоволен сложившейся ситуацией.
По словам Нахкора, он не понимает, неужели никто не проанализировал, что подробно меняется в Законе о рынке электроэнергии и как не было замечено, что для универсальной услуги должен быть заключен договор, и если этого не сделать, никто не может остаться без электричества, и клиенты автоматически переводятся на общую услугу.
По его словам, сложившуюся ситуацию можно считать не абсурдной, а криминальной, поскольку Eesti Energia отказывается соблюдать действующие в ее отношении предписания правила.
«Действителен ли мой сетевой договор? Да! Есть ли у меня договор с каким-нибудь поставщиком электроэнергии? Нет! В отношении меня действует общая услуга? Да! Действительны ли условия предоставления общей услуги? Да, новые условия с 01.01.2022! Общая услуга стала универсальной? Нет, это две разные услуги! Нужно ли заключать договор для использования универсальной услуги? Да! Нужно ли заключать договор, чтобы получить общую услугу? Нет, применяется автоматически, если нет договора! Изменилась ли расчет стоимости общей услуги? Нет, она должна продолжать рассчитываться по биржевой цене!» - перечислил Нахкор все основы, регулирующие отношения между ним и Eesti Energia.
Требует перерасчета счетов
«Мое требование, чтобы Eesti Energia прекратила нарушать договор и выставлять счета на ложных основаниях, а все счета, выставленные мне с 1.10.2022, надо пересчитать по установленной условиями цене», - заявил Нахкор.
Сумму собственных счетов он не считает значительной, но считает, что сумма счетов всех бывших потребителей общей услуги составляет миллионы, если не десятки миллионов евро.
«С 1 октября 2022 года Eesti Energia нарушила договоры всех потребителей общей услуги и поэтому взяла с клиентов больше денег, - сказал Нахкор. - Цены на электроэнергию пользователей общей услуги была рассчитана неправильно, и на основании этого были отправлены неправильные счета, а все договоры после появления универсальной услуги были заключены обманным путем, поскольку было впечатление, что другого варианта нет».
Мое требование, чтобы Eesti Energia прекратила нарушать договор и выставлять счета на ложных основаниях, а все счета, выставленные мне с 1.10.2022, надо пересчитать по установленной условиями цене
Рихо Нахкор
Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв сказал, что они не устанавливают цену на общую услугу и что она регулируется Законом о рынке электроэнергии. На данный момент у них около 65 000 пользователей общей услуги, и всем им выставляется счет по цене универсальной услуги.
По словам Кайва, важно, чтобы каждый клиент был в курсе, какой пакет электроэнергии он сейчас использует. «Поскольку универсальная услуга и общая услуга - самые дорогие варианты на рынке, этим клиентам обязательно стоит пересмотреть свой пакет электроэнергии, - предложил он. - Для выхода из универсальной услуги клиент должен сам изъявить желание, то есть закон не позволяет автоматически переводить клиентов с универсальной услуги на более дешевый пакет. Выход из универсальной услуги не влечет за собой никаких штрафов, а также возможно при желании позже повторно присоединиться».
Невозможно отказаться, если не присоединялся
По словам Нахкора, он не может отказаться от универсальной услуги, поскольку у него никогда не было этой услуги.
«Юридически никто не имеет права инициировать отказ от какой-либо услуги, поскольку в таком случае злонамеренная компания может использовать это, например, для надувательства и начать утверждать, что у них была устная договоренность и заявление об отказе доказывает это», - описал Нахкор, подробно изучивший юридические нюансы.
Для выхода из универсальной услуги клиент должен сам изъявить желание, то есть закон не позволяет автоматически переводить клиентов с универсальной услуги на более дешевый пакет.
Маттиас Кайв
Нахкор в поисках справедливости также обращался в госучреждения и получил там аналогичные ответы.
«Совершенно случайно, фактически все ведомства отправили ответ с практически одинаковой формулировкой, и акцент делается только на пояснительной записке поправок к законопроекту, - сказал он.- Для меня это означает, что страна заняла круговую оборону от заваренной ею же каши».
Он также обращался в Комиссию по потребительским спорам и в Департамент конкуренции, но пока не получил от них ответа.
«На мой взгляд, тема фактически показывает, насколько коррумпирована наша страна - чиновникам предоставлена свобода действий вне закона, а в своих объяснениях они могли по сути даже представить закон "Пеппи Длинныйчулок" и никто не увидел бы в этом ничего странного», - заявил Нахкор.
Государство меняет закон
Министерство климата, в административном ведении которого сейчас находится этот вопрос, инициировало поправку к Закону о природном газе, Закону о рынке электроэнергии и Закону о конкуренции, согласно которой продавец электроэнергии должен прекратить предоставлять потребителю универсальная услуга, если цена универсальной услуги в течение трех месяцев была выше средней цены на рынке электроэнергии.
«В настоящее время каждый клиент универсальной услуги может быстро и легко отказаться от нее и выбрать другой подходящий пакет электроэнергии, позвонив в службу поддержки продавца электроэнергии или заключив договор в э-обслуживании, - сказала руководитель по связям с общественностью министерства Тийна Рейнарт. - Десятки тысяч людей за последние месяцы воспользовались этой возможностью».
Согласно законопроекту, такие клиенты будут подключены к общей услуге Eesti Energia. Другими словами, нынешние пользователи общей услуги вскоре снова вернутся к общей услуге, а пока просто будут платить за электроэнергию по более дорогой цене универсальной услуги. Министерство также планирует изменить условия общей услуги, и таким образом услуга уже не будет такой, как раньше.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, следует рассмотреть прекращение универсальной услуги на два года раньше, чем планировалось, поскольку согласно принятому в прошлом году закону механизм универсальной услуги должен действовать до весны 2026 года.