Солнечная революция: страны Евросоюза раньше срока перейдут к возобновляемой энергии

Согласно последним данным, большинство стран Европейского Союза добьются своих целей в области использования солнечной энергии, поставленных на 2030 год, раньше запланированного срока.
Прорыв в этой сфере означает, что большинство стран ЕС досрочно выполнит свои цели по возобновляемым источникам энергии к 2030 году, что подпитывает оптимизм по поводу глобального сокращения выбросов.
В 2022 году был добавлен 41 гигаватт новых солнечных мощностей, что на 40 процентов больше, чем в 2021 году. Ожидается, что в этом году эта цифра вырастет до более чем 50 гигаватт, пишет Politico.
По данным группы SolarPower Europe, к 2027 году 23 страны достигнут своих целей по производству солнечной энергии.
Это отражает глобальную тенденцию и означает, что каждый год сокращается на миллионы тонн больше выбросов парниковых газов, чем прогнозировалось.
«Развитие солнечной энергетики было выдающимся»,- сказал эксперт по энергетике Европейского агентства по окружающей среде Хавьер Эспарраго.
Взрывной рост отчасти связан с ценами на солнечные панели массового производства в Китае. Война на Украине также дала странам большой стимул для развития собственных солнечных установок, чтобы уменьшить свою зависимость от российской энергии.
Но эти обстоятельства вызывают вопросы о будущем отрасли.
По словам Эспарраго, по мере того, как солнечная энергия становится все более распространенной, а цены на электроэнергию падают в середине дня, когда солнце наиболее яркое, некоторые видят риск того, что стимул к использованию солнечной энергии также уменьшится.
Это делает критически важными усовершенствования сети и быстрое принятие в использование технологий хранения, но ЕС по-прежнему отстает в этой области.
Положительные подсчеты
Быстрый рост производства солнечной энергии ошеломил политиков и аналитиков, и это может означать хорошие новости для глобальных усилий по борьбе с изменением климата.
В июне Международное энергетическое агентство было вынуждено повысить свои прогнозы по использованию возобновляемых источников энергии в ЕС на 38 процентов. В основном это было связано с внедрением бытового и коммерческого оборудования для солнечной энергии.
Но ошибки в прогнозах также могут означать, что борьба с изменением климата во всем мире идет лучше, чем ожидалось, особенно в связи с тем, что крупные экономики присоединяются к гонке за установку большего количества солнечных батарей.
В прошлом году Китай установил 107 гигаватт солнечных панелей, что примерно равно общей мощности, установленной в США, и эта цифра, вероятно, удвоится в 2023 году.
Международное энергетическое агентство обнаружило, что в 2022 году внедрение солнечной энергии сократит выбросы CO2 на 230 миллионов тонн, что примерно вдвое превышает годовой объем выбросов в Бельгии.
«Рост, который постоянно превышает ожидания, означает, что выбросы были значительно сокращены на глобальном уровне», - сказал Эспарраго.