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Солнечная революция: страны Евросоюза раньше срока перейдут к возобновляемой энергии

Мерике Леэс
, журналист
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Строительство солнечных парков в ЕС набрало больший оборот, чем предполагалось.
Строительство солнечных парков в ЕС набрало больший оборот, чем предполагалось. Фото: Sander Ilvest

Согласно последним данным, большинство стран Европейского Союза добьются своих целей в области использования солнечной энергии, поставленных на 2030 год, раньше запланированного срока.

Прорыв в этой сфере означает, что большинство стран ЕС досрочно выполнит свои цели по возобновляемым источникам энергии к 2030 году, что подпитывает оптимизм по поводу глобального сокращения выбросов.

В 2022 году был добавлен 41 гигаватт новых солнечных мощностей, что на 40 процентов больше, чем в 2021 году. Ожидается, что в этом году эта цифра вырастет до более чем 50 гигаватт, пишет Politico.

По данным группы SolarPower Europe, к 2027 году 23 страны достигнут своих целей по производству солнечной энергии.

Это отражает глобальную тенденцию и означает, что каждый год сокращается на миллионы тонн больше выбросов парниковых газов, чем прогнозировалось.

«Развитие солнечной энергетики было выдающимся»,- сказал эксперт по энергетике Европейского агентства по окружающей среде Хавьер Эспарраго.

Взрывной рост отчасти связан с ценами на солнечные панели массового производства в Китае. Война на Украине также дала странам большой стимул для развития собственных солнечных установок, чтобы уменьшить свою зависимость от российской энергии.

Но эти обстоятельства вызывают вопросы о будущем отрасли.

По словам Эспарраго, по мере того, как солнечная энергия становится все более распространенной, а цены на электроэнергию падают в середине дня, когда солнце наиболее яркое, некоторые видят риск того, что стимул к использованию солнечной энергии также уменьшится.

Это делает критически важными усовершенствования сети и быстрое принятие в использование технологий хранения, но ЕС по-прежнему отстает в этой области.

Положительные подсчеты

Быстрый рост производства солнечной энергии ошеломил политиков и аналитиков, и это может означать хорошие новости для глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

В июне Международное энергетическое агентство было вынуждено повысить свои прогнозы по использованию возобновляемых источников энергии в ЕС на 38 процентов. В основном это было связано с внедрением бытового и коммерческого оборудования для солнечной энергии.

Но ошибки в прогнозах также могут означать, что борьба с изменением климата во всем мире идет лучше, чем ожидалось, особенно в связи с тем, что крупные экономики присоединяются к гонке за установку большего количества солнечных батарей.

В прошлом году Китай установил 107 гигаватт солнечных панелей, что примерно равно общей мощности, установленной в США, и эта цифра, вероятно, удвоится в 2023 году.

Международное энергетическое агентство обнаружило, что в 2022 году внедрение солнечной энергии сократит выбросы CO2 на 230 миллионов тонн, что примерно вдвое превышает годовой объем выбросов в Бельгии.

«Рост, который постоянно превышает ожидания, означает, что выбросы были значительно сокращены на глобальном уровне», - сказал Эспарраго.

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