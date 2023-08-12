Солнечная революция: страны Евросоюза раньше срока перейдут к возобновляемой энергии

Прорыв в этой сфере означает, что большинство стран ЕС досрочно выполнит свои цели по возобновляемым источникам энергии к 2030 году, что подпитывает оптимизм по поводу глобального сокращения выбросов.

В 2022 году был добавлен 41 гигаватт новых солнечных мощностей, что на 40 процентов больше, чем в 2021 году. Ожидается, что в этом году эта цифра вырастет до более чем 50 гигаватт, пишет Politico.

По данным группы SolarPower Europe, к 2027 году 23 страны достигнут своих целей по производству солнечной энергии.

Это отражает глобальную тенденцию и означает, что каждый год сокращается на миллионы тонн больше выбросов парниковых газов, чем прогнозировалось.

«Развитие солнечной энергетики было выдающимся»,- сказал эксперт по энергетике Европейского агентства по окружающей среде Хавьер Эспарраго.

Взрывной рост отчасти связан с ценами на солнечные панели массового производства в Китае. Война на Украине также дала странам большой стимул для развития собственных солнечных установок, чтобы уменьшить свою зависимость от российской энергии.

Но эти обстоятельства вызывают вопросы о будущем отрасли.

По словам Эспарраго, по мере того, как солнечная энергия становится все более распространенной, а цены на электроэнергию падают в середине дня, когда солнце наиболее яркое, некоторые видят риск того, что стимул к использованию солнечной энергии также уменьшится.