МНЕНИЕ ⟩ Нужно не вытеснять пожилых людей из дорожного движения, а заботиться об их безопасности

По результатам различных исследований, в качестве превентивной меры по предотвращению неасчатий предлагается проводить обучение пожилых людей и повышать тем самым их осведомленность. И мы также работаем над этим. Например, в 2021 году было проведено 67 тренингов для пожилых людей. Но достаточно ли этого? И должны ли целевой группой быть только пожилые водители, или же в обучении нуждаются также и пожилые пешеходы?
Исследовалось и то, может ли вообще такое обучение повышать безопасность пожилых пешеходов. Оказалось, что может! Значит, это необходимо делать. Хотя нужно признать, что эффективность такого обучения уменьшается с возрастом. Безусловно, различные тренинги для пешеходов являются наиболее оперативными и доступными мерами такой превентивной работы, но исследований их результативности проводилось не так уж много, если не считать случаи, когда целевой группой оказываются дети.
Напротив, было проведено достаточно подобных исследований в отношении автомобилистов, но вот потребности пешеходов до сих пор оставались на заднем плане при планировании развития дорожной среды. В то же время это усугубляет проблему, состоящую в том, что пешеходы и другие участники дорожного движения не могут безопасно сосуществовать в общей дорожной среде.
Итак, еще раз. Пожилые люди в дорожном движения - это полноценная его часть. Таких участников становится все больше и больше.
Пожилые люди становятся более подвижными, более активными в социальном плане. Мы также не можем игнорировать тот факт, что мы видим все больше пожилых людей, передвигающихся на различных видах новых транспортных средств. И так и должно быть.
Но также необходимы целенаправленные действия как по просвещению пожилых людей, так и по развитию дорожной среды. Всем нужно безопасно вмещаться в поток движения, и самое скверное, когда кого-то начинают отталкивать в сторону.