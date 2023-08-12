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МНЕНИЕ ⟩ Нужно не вытеснять пожилых людей из дорожного движения, а заботиться об их безопасности

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Кристиан Яани, директор Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД.
Кристиан Яани, директор Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД. Фото: Taavi Sepp
  • Среди участников дорожного движения неизбежно будет расти число пожилых людей
  • Чем больше пожилых участников дорожного движения, тем больше аварий
  • Действенной превентивной мерой должно стать обучение пожилых людей

Много ведется разговоров о пожилых участниках дорожного движения. Чуть больше - о пожилых водителях, меньше - о пожилых пешеходах. Это неизбежно, что пожилые люди становятся все более активными участниками дорожного движения. И это нужно поддерживать, а такое отношение, что «пожилые люди всегда опасны на дороге, потому что они старые, и их вообще следует держать подальше от дорог», нужно исключить, пишет Кристиан Яани, директор Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД.

Начнем с того, кого мы сегодня вообще подразумеваем под пожилым человеком. Определение пожилых людей менялось с течением времени. Если к 2050 году число пожилых людей удвоится в развитых странах и утроится в развивающихся, это придаст совершенно новый смысл таким понятиям, как «пожилой человек», «человек средних лет» или «юнец».

Исходя из общего старения общества, можно сказать, что пожилые люди становятся очень важной и активной возрастной группой. Если 15 лет назад в Европе было 17 процентов людей в возрасте 65+, то к 2060 году доля людей в этом солидном возрасте составит 30 процентов.

При этом движение как социальная деятельность весьма необходимо пожилым людям, оно помогает им продолжать качественную и активную жизнь даже в почтенном возрасте. Уже сейчас пожилые люди мобильны, они хотят много передвигаться, в том числе и на собственном транспорте. Общество должно поддерживать все это и находить решения, чтобы пожилой человек мог безопасно реализовывать свою мобильность вплоть до самой старости. Актуальность этой темы не исчезает, а, напротив, заставляет предпринимать все больше и больше действий по проектированию дружественной по отношению к пожилым людям - в том числе и дорожной - жизненной среды.

Если доля пожилых людей увеличивается, мы неизбежно увидим и увеличение количества несчастных случаев. Особенно это будет заметно для пешеходов. Например, 20 процентов всех погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Европе приходится на пешеходов. Если посмотреть на возрастное распределение, то видно, что почти половина погибших пешеходов - люди старше 65 лет. В Эстонии, однако, этот показатель равен 25 процентам. Так что в любом случае пожилые люди - это группа риска, которой нужно целенаправленно заниматься. Конечно, эти группы риска в дорожном движении уже тщательно изучались. Но в большей степени это касалось водителей, чем пешеходов. И еще в меньшей степени как группа риска отдельно изучались именно пожилые пешеходы.

Основные риски для пожилых пешеходов связаны с их способностью безопасно переходить дорогу. Неудивительно же, что тут играют роль ослабленные в силу возрастных причин зрение и слух.

И это прежде всего выражается в способности оценивать собственные физические возможности, а также, например, скорость и расстояние до приближающегося автомобиля. В этом направлении проводились интересные исследования.

Например, проводилось исследование с представителями трех возрастных групп, 20-30, 60-70 и 70-80 лет, и всех их просили перейти дорогу между двумя приближающимися слева автомобилями, сделав это в тот момент, когда это будет, по их мнению, безопасно. Скорость транспортных средств при двух испытаниях составляла 40 км/ч и 60 км/ч соответственно, а временной интервал между машинами - от одной до семи секунд. Результаты показали одно существенное различие между представителями разных возрастных групп: время принятия решения о переходе дороги, основанного на ощущениях безопасности, значительно увеличивалось с возрастом. Более высокие скорости всегда являются фактором риска для пожилых пешеходов. Опять же, это дает нам пищу для размышлений о том, какими должны быть ограничения скорости в черте населенных пунктов.

Возрастные характеристики пожилых людей уже никак не изменить. Но возможно изменить сознание, отношение, окружение! Следует учитывать, что чем объемнее становится мыслительная задача пешехода при переходе дороги, т. е. чем больше ему приходится учитывать различных факторов, тем труднее и опаснее становится с возрастом это действие.

По результатам различных исследований, в качестве превентивной меры по предотвращению неасчатий предлагается проводить обучение пожилых людей и повышать тем самым их осведомленность. И мы также работаем над этим. Например, в 2021 году было проведено 67 тренингов для пожилых людей. Но достаточно ли этого? И должны ли целевой группой быть только пожилые водители, или же в обучении нуждаются также и пожилые пешеходы?

Исследовалось и то, может ли вообще такое обучение повышать безопасность пожилых пешеходов. Оказалось, что может! Значит, это необходимо делать. Хотя нужно признать, что эффективность такого обучения уменьшается с возрастом. Безусловно, различные тренинги для пешеходов являются наиболее оперативными и доступными мерами такой превентивной работы, но исследований их результативности проводилось не так уж много, если не считать случаи, когда целевой группой оказываются дети.

Напротив, было проведено достаточно подобных исследований в отношении автомобилистов, но вот потребности пешеходов до сих пор оставались на заднем плане при планировании развития дорожной среды. В то же время это усугубляет проблему, состоящую в том, что пешеходы и другие участники дорожного движения не могут безопасно сосуществовать в общей дорожной среде.

Итак, еще раз. Пожилые люди в дорожном движения - это полноценная его часть. Таких участников становится все больше и больше.

Пожилые люди становятся более подвижными, более активными в социальном плане. Мы также не можем игнорировать тот факт, что мы видим все больше пожилых людей, передвигающихся на различных видах новых транспортных средств. И так и должно быть.

Но также необходимы целенаправленные действия как по просвещению пожилых людей, так и по развитию дорожной среды. Всем нужно безопасно вмещаться в поток движения, и самое скверное, когда кого-то начинают отталкивать в сторону.

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