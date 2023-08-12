МНЕНИЕ ⟩ Нужно не вытеснять пожилых людей из дорожного движения, а заботиться об их безопасности

Начнем с того, кого мы сегодня вообще подразумеваем под пожилым человеком. Определение пожилых людей менялось с течением времени. Если к 2050 году число пожилых людей удвоится в развитых странах и утроится в развивающихся, это придаст совершенно новый смысл таким понятиям, как «пожилой человек», «человек средних лет» или «юнец».

Исходя из общего старения общества, можно сказать, что пожилые люди становятся очень важной и активной возрастной группой. Если 15 лет назад в Европе было 17 процентов людей в возрасте 65+, то к 2060 году доля людей в этом солидном возрасте составит 30 процентов.

При этом движение как социальная деятельность весьма необходимо пожилым людям, оно помогает им продолжать качественную и активную жизнь даже в почтенном возрасте. Уже сейчас пожилые люди мобильны, они хотят много передвигаться, в том числе и на собственном транспорте. Общество должно поддерживать все это и находить решения, чтобы пожилой человек мог безопасно реализовывать свою мобильность вплоть до самой старости. Актуальность этой темы не исчезает, а, напротив, заставляет предпринимать все больше и больше действий по проектированию дружественной по отношению к пожилым людям - в том числе и дорожной - жизненной среды.