Данные тысяч эстонских женщин попали не в те руки. Тартуский университет: правила нарушены

«Жители Эстонии получили приглашение принять участие в исследовании Pere Sihtkapital SA, для проведения которого фонд использовал незаконно заключенный договор от имени Тартуского университета, чтобы запросить данные из регистра населения», - пишет Тартуский университет в социальных сетях.

«Мы хотели бы, чтобы люди, которым было предложено принять участие в исследовании, знали, что это исследование не соответствует надлежащей научной практике, что Тартуский университет не играет никакой роли в его проведении и что исследование не имеет разрешения Комитета по этике исследований человека Тартуского университета», - сообшает вуз.

В свою очередь Целевое учереждение в субботу выступило с разъяснением, отмечая, что в соответствии с договором о сотрудничестве с Тартуским университетом Pere Sihtkapital проводит научное исследование по теме семей в Эстонии, организует подготовку исследования, закупает выборку для исследования, организует сбор данных и анализ результатов, является ответственным обработчиком персональных данных и несет расходы по проведению исследования.