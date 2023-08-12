Данные тысяч эстонских женщин попали не в те руки. Тартуский университет: правила нарушены

Проведенное Целевым учреждением Pere Sihtkapital SA исследование темы бездетности в эстонском обществе не соответствует традициям научной практики и упомянутый в исследовании Тартуский университет к данному исследованию никакого отношения не имеет. Об этом в заявлении в социальных сетях сообщила в субботу пресс-служба вуза.
«Жители Эстонии получили приглашение принять участие в исследовании Pere Sihtkapital SA, для проведения которого фонд использовал незаконно заключенный договор от имени Тартуского университета, чтобы запросить данные из регистра населения», - пишет Тартуский университет в социальных сетях.
«Мы хотели бы, чтобы люди, которым было предложено принять участие в исследовании, знали, что это исследование не соответствует надлежащей научной практике, что Тартуский университет не играет никакой роли в его проведении и что исследование не имеет разрешения Комитета по этике исследований человека Тартуского университета», - сообшает вуз.
В свою очередь Целевое учереждение в субботу выступило с разъяснением, отмечая, что в соответствии с договором о сотрудничестве с Тартуским университетом Pere Sihtkapital проводит научное исследование по теме семей в Эстонии, организует подготовку исследования, закупает выборку для исследования, организует сбор данных и анализ результатов, является ответственным обработчиком персональных данных и несет расходы по проведению исследования.
«Хотя инициатором исследования является Тартуский университет, и ученые университета смогут использовать создающуюся базу данных для своих исследований, вся реализация проекта, включая заказ, возложена на Pere Sihtkapital. Поэтому ответы на вопросы, возникающих в ходе проведения исследования - будь то формулировка опросов, вопросы, связанные с обработкой данных, составлением выборки и другие - может дать в первую очередь Pere Sihtkapital, а не Тартуский университет», - говорится в заявлении Pere Sihtkapital, опубликованном в субботу.