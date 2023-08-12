Личные данные тысяч эстонских женщин попали не в те руки. Тартуский университет: правила нарушены

Декан ТУ в отставку пока не уходит

Свою ошибку признал декан факультета социальных наук Тартуского университета Рауль Эметс, который без разрешения университета собирал личные данные бездетных женщин для опроса Целевого учреждения .

Тартуский университет поздно вечером в пятницу сообщил, что в исследовании Pere Sihtkapital использовался договор, незаконно подписанный от имени Тартуского университета, при запросе данных о людях из регистра народонаселения.

Pere Sihtkapital, аналитический центр по демографической политике, основанный при поддержке политической партии «Отечество», от имени Тартуского университета запросил данные о тысячах бездетных эстонских женщин из регистра народонаселения и отправил им опрос с личными и деликатными вопросами, такими как почему у тебя нет детей.

«Сегодня я общался с ректором университета на эту тему, на данный момент неизвестно, что будет дальше», - сказал Рауль Эметс. Он добавил, что готов взять на себя ответственность за содеянное, но на данный момент руководство вуза не приняло в отношении него никаких решений.

Эметс пояснил, что на данный момент исследование приостановлено. «Мы пока что не будем продолжать исследование», - сказал он. Согласно текущим планам, Эметс хочет продолжить работу в качестве члена учереждения Pere Sihtkapital.