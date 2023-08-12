Футболист сборной Франции подозревается в изнасиловании

Прокуратура Ниццы обвиняет Бен-Йеддера в изнасиловании, попытке изнасилования и в сексуальном нападении, сообщает AFP. Предположительно преступления были совершены в июле в одном из населенных пунктов на юго-восточном побережье Франции.

По данным радиостанции France Info, жертвами являются 19-летняя и 20-летняя женщины. Предполагается, что вместе с футболистом в преступлении участвовал и его младший брат, и что мужчины в течение целой ночи принуждали женщин к сексуальным контактам.

Виссам Бен-Йеддер сыграл за сборную Франции 19 игр, в которых забил три гола. В последний раз он надевал футболку сборной Франции в официальном матче в июне 2022 года.

Бен-Йеддер был вынужден заплатить для освобождения залог в размере 900 000 евро. При этом он остается под надзором полиции.

Еще вчера Бен-Йеддер тренировался в составе своего клуба «Монако» и готовился к открывающемуся чемпионату Франции. Сегодня, 12 августа 2023 года, игроку исполнилось 33 года.