Мэр Нарвы Катри Райк: нарвские госгимназии неожиданно быстро сумели найти себе учителей

По словам Райк, по состоянию на конец июня на курсы эстонского языка, организованные Министерством образования и науки и Фондом интеграции, были зарегистрированы 97 учителей, для которых открыто две группы для обучения на уровень B2 и четыре группы - на уровень C1. Кроме того, Языковой департамент открыл этим летом еще одну группу на уровень B2.

Райк добавила, что многие школы и детские сады используют для организации языковых курсов для своих сотрудников финансирование Кассы по безработице. «Пока невозможно сказать, сколько учителей бросают языковые занятия. Начиная с сентября 2023 года, каждая школа и каждый детский сад подготовят план перехода для своего учреждения, одной из частей которого является кадровое планирование. Подготовленные планы перехода показывают, сколько учреждений будут нуждаться в новых учителях, начиная с осени 2024 года, и сколько учителей потеряют работу со следующего года», - сказала Райк.

«В одной государственной гимназии сейчас еще не заполнено полставки учителя по математике, в другой же все вакансии заполнили еще весной. Но в целом государственные гимназии нашли учителей на удивление быстро», - сказала Райк. - В настоящее время необходимо, чтобы все детские сады и школы составили план того, как они начнут обучение на эстонском языке в соответствии с законом».

По словам мэра, руководство города хочет основательно поговорить об этом осенью, чтобы всем стало ясно, какие учителя стали изучать язык, а какие нет. «Мы хотим заглянуть в каждый детский сад и каждую школу», - подчеркнула Райк.