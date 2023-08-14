ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Эстонии очень по-разному оценили новые российские визы

- Электронная российская виза, грубо говоря, введена для облегчения оформления поездок. Я не вижу здесь никакого политического дна.

- Кто сегодня испытывает необходимость в российских визах и с какой целью?

- Я думаю, это в основном русские по национальности, все, у кого родственники по ту сторону Наровы. Среди моих друзей, соседей и знакомых много людей, у которых есть родственники. До войны они без всяких проблем получали русскую визу, навещали родных в Питере, Ивангороде, а после начала войны это стало невыполнимо. У нас закрылось консульство, а в Таллинне сотрудников русского посольства тоже сократили. По полгода люди ждали оформления.

- Можно ли считать, что э-визы нарушат информационную изоляцию России?

- Нет. Я думаю, что молодое поколение в России не находится в изоляции. Есть всемирная сеть, есть VPN, разные мессенджеры. Кто хочет, тот получает реальную информацию, а не смотрит телевидение. У меня есть много друзей в России, которые постоянно обмениваются информацией с теми, кто живет в Нарве.

- Можно ли ожидать со стороны Запада аналогичного шага в отношении России?

- Мне кажется, что с нашей стороны, со стороны Евросоюза, шенгенских стран аналогичного шага в отношении России быть не может. В нынешней политической ситуации это маловероятно.

Александр Никулин, пенсионер (Таллинн)

Александр Никулин. Фото: Денис Антонов

- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?