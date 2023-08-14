ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Эстонии очень по-разному оценили новые российские визы

С 1 августа 2023 года начали выдавать российские электронные визы. Правом на получение такого документа обладают граждане более чем пятидесяти государств мира, к числу которых относится и наша страна. Rus.Postimees узнал у жителей Эстонии, нужна ли им российская э-виза, как она повлияет на частоту поездок в Россию и какова цель таких путешествий.
Анастасия Матвеенко, кондитер (Сауэ)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Нет. Мне не нужна Россия. Это похоже на завлекающий политический маневр и на попытку каких-то переговорных вещей. В любом случае такая облегченная электронная виза для людей, которые живут на западе, это приманка, военная подлая хитрость, оправдывающая войну.
- Можно ли рассматривать российские электронные визы как шаг к нормализации отношений между странами Запада и Россией?
- Я считаю, что надо придерживаться позиции непримиримости с российской военной политикой. Соответственно, как можно дальше от России, как от страны-агрессора, инициатора войны. И это надо объяснять русским, живущим в Эстонии, которые живут прошлым или подпадают под пропаганду Москвы. Конечно, в самом тяжелом положении находятся те, у кого там родственники, но могу сказать, что большинство местных русских - люди адекватные и понимают все правильно.
- Каким образом можно переубедить сторонников Путина?
- У меня есть опыт общения и работы с людьми, которые ранее поддерживали действия России, но через разговоры, обмен мнениями, приняли сторону Украины и всего свободного мира.
Ренно Алли, финансист (Таллинн)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Конечно, это облегчает поездки в Россию для всех. Я не из тех людей, которые во всем сомневаются. Я не считаю, что нужно полностью рвать связи между людьми и семьями. И не только семейные связи, но и туризм. Сейчас в этот период войны русские с другим гражданством, или иностранцы лишены возможности быстро оформить визу и посетить, например Санкт-Петербург и посмотреть Эрмитаж. И в Москву сложно поехать и увидеть Третьяковскую галерею.
- Допустимо ли рассматривать страну-террориста как туристический объект?
- Наш протест в отношении политики России, в отношении власти, а не в отношении народа. Смешивать политику и культуру не имеет смысла, народ и правителей надо разделять. Надо убеждать, стараться поддерживать отношения с простыми людьми во всех странах.
- Каким образом можно переубедить сторонников войны против Украины?
- Через диалог. Чем больше будет диалогов и обмена информацией, тем больше у русских понимания. В России народ начнет понимать, что в реальности происходит в Украине и какая у них в Кремле власть. А сейчас в изоляции они не имеют возможности узнать точку зрения других народов. Электронные визы, мне кажется, это удар по Путину.
Игорь Качев, автомеханик (Кейла)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Я сам не езжу, и меня это не касается от слова «совсем». Но тем русским людям, которые живут в Эстонии с эстонским гражданством и нуждаются в поездках туда, это большое подспорье. Не надо ходить в российское посольство, не надо стоять в очередях, а только по компьютеру запрос сделать. Это очень правильное решение России в отношении тех зарубежных русских, у кого есть родственники среди россиян.
- Можно ли ожидать со стороны Запада аналогичного шага в отношении России?
- Не думаю. Хотя было бы выгодно, мне кажется. Туристический поток снова дал бы возможность заработать всей Эстонии. Многие, кто живет в Германии, Швеции, поедут в Ленинград через Таллинн, Нарву, а это деньги для местных.
- Допустимо ли рассматривать страну-террориста как туристический объект?
- Ну надо же двигаться к тому, чтобы страна-террорист снова стала туристическим объектом. Надо подталкивать и своих, и тамошних.
Анастасия Чернецкая, студентка (Таллинн)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Мне кажется, такая виза улучшит взаимоотношения между Россией и другими странами. Потому что облегчение в получении разрешения на поездку в Россию получат те, у кого родственники там живут. Родственники и туризм.
- Допустимо ли сегодня рассматривать Россию как туристический объект?
- Туризм вечен, он вне политики. Люди поедут несмотря ни на что. Граждане и правительство - это не одно и тоже. Если человек интересуется архитектурой, хочет посмотреть музеи, то какая разница, нравится ему правительство или нет. Он едет за искусством, а не за политикой.
- Можно ли рассматривать российские э-визы как шаг к нормализации отношений между Украиной и Россией?
- Да. Это движение в мирном направлении, шаг к миру.
Юлия Свиридова, домохозяйка (Раквере)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Я не ездила еще, но это здорово. Для жителей Эстонии, для всех, кто желает совершить поездку, кто наконец-то может соединиться с семьей, может поехать посмотреть Санкт-Петербург - это положительный фактор.
- Допустимо ли рассматривать страну-террориста как туристический объект?
- Слушайте, давайте отделим войну от культуры. У людей впервые появилась реальная возможность побывать в России как минимум за два года ковида и уже за год войны. Детям, кому тогда было четыре года, сейчас семь или восемь, им пора уже посмотреть, что такое Санкт-Петербург.
Я сама не была в Санкт-Петербурге и с удовольствием посмотрела бы. У меня серый паспорт, а вот у моих двоих детей и мужа эстонское гражданство, так что электронные визы нам очень помогут.
- Можно ли рассматривать российские э-визы как шаг к нормализации отношений между Украиной и Россией?
- Затрудняюсь ответить. С одной стороны, любые гуманитарные идеи положительно влияют на погашение агрессии, с другой стороны, сейчас идут жесткие военные действия с двух сторон, и такие вещи как э-виза не могут оказать серьезного влияния. Давайте все-таки отделять политику от культуры.
Наталья Егорова, медсестра (Таллинн)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- По большому счету, поддерживаю. Я не посещаю Россию, но мне кажется, что такие мирные намерения нужно учитывать нашему правительству. Любая попытка ослабить взаимную неприязнь, конфликт, должна находить понимание у всех, кто отвечает за международную политику.
- Можно ли ожидать со стороны Запада аналогичного шага в отношении России?
- Считаю, что они опять закроют глаза на этот шаг. А закрывать глаза бессмысленно. Знаете, все инициативы можно дискредитировать, любые действия подать в выгодном для своих целей свете, но реальность остается реальностью. Я уверена, что надо помочь обеим сторонам приблизить минуту мира, а такие вещи, как электронная виза, явно ее приближает.
Артем Громов, студент (Нарва)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Электронная российская виза, грубо говоря, введена для облегчения оформления поездок. Я не вижу здесь никакого политического дна.
- Кто сегодня испытывает необходимость в российских визах и с какой целью?
- Я думаю, это в основном русские по национальности, все, у кого родственники по ту сторону Наровы. Среди моих друзей, соседей и знакомых много людей, у которых есть родственники. До войны они без всяких проблем получали русскую визу, навещали родных в Питере, Ивангороде, а после начала войны это стало невыполнимо. У нас закрылось консульство, а в Таллинне сотрудников русского посольства тоже сократили. По полгода люди ждали оформления.
- Можно ли считать, что э-визы нарушат информационную изоляцию России?
- Нет. Я думаю, что молодое поколение в России не находится в изоляции. Есть всемирная сеть, есть VPN, разные мессенджеры. Кто хочет, тот получает реальную информацию, а не смотрит телевидение. У меня есть много друзей в России, которые постоянно обмениваются информацией с теми, кто живет в Нарве.
- Можно ли ожидать со стороны Запада аналогичного шага в отношении России?
- Мне кажется, что с нашей стороны, со стороны Евросоюза, шенгенских стран аналогичного шага в отношении России быть не может. В нынешней политической ситуации это маловероятно.
Александр Никулин, пенсионер (Таллинн)
- Поддерживаете ли вы появление российских электронных виз?
- Это психологический фактор, я считаю. С ними население успокоится, не будет чувствовать себя ущемленными в правах посетить Россию. Я не думаю, что народ валом повалит за этими визами, тем более у нас живут и поляки, и немцы, и узбеки. Но это полезно со всех сторон: туристы поедут через Эстонию, потому что это - самое удобное направление для Скандинавии, если на автомобиле.
- Допустимо ли сегодня рассматривать Россию как туристический объект?
- Слушайте, вы поймите одно, что Эстония - маленькая страна, и нам очень нужны инвестиции и живые деньги, а турист из Дании или Швеции - это живые деньги, которых у нас нет. Надо восстанавливать взаимопонимание и доверие, а туризм, культура, наука - лучший путь к прекращению войны.
Комментарии автора
О российской единой электронной визе заговорили еще в 2020 году, когда в России был принят закон, согласно которому с 2021 года должно было начаться ее оформление в режиме онлайн для граждан более чем 50 стран мира.
Из-за пандемии закон так и не вступил в силу, однако уже в конце осени 2022 года Владимир Путин дал поручение своему правительству вернуться к вопросу выдачи электронных виз.
Несмотря на войну в Украине, развязанную страной-агрессором Россией в феврале 2022 года, с 1 августа 2023 года решение президента Владимира Путина о начале выдачи иностранным гражданам единых электронных виз, действительных на всей территории России, вступило в силу.
Срок действия российской единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, дает право негражданину РФ на однократный въезд в Россию и пребывание на ее территории не более чем 16 суток со дня пресечения границы РФ.
По данным МИД России, единая электронная виза позволяет посетить страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.
Виза является платной. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, составляет около 52 долларов США.
Несмотря на начало выдачи российской единой электронной визы гражданам Эстонии, МИД Эстонии по-прежнему рекомендует не ездить в Россию без крайней необходимости.
По словам главы Министерства иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония пристально следит за событиями в Российской Федерации. Именно поэтому МИД Эстонии просит тех граждан ЭР, кто все же решились на поездку в Россию, зарегистрировать свое пребывание в РФ на странице https://reisitargalt.vm.ee/.
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