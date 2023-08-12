В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню

В Париже, столице Франции, сегодня эвакуировали три этажа Эйфелевой башни из-за нарушения безопасности.
По данным компании SETE, которая управляет башней, на территории, в том числе в одном из ресторанов башни, действуют саперы и сотрудники полиции.
«Это стандартная процедура в таких случаях, хотя они и редки», — сказал представитель.
В настоящее время не установлено, кто предоставил информацию о потенциальной угрозе взрыва.
Посетителей эвакуировали с трех этажей, а также с площади под памятником.
В прошлом году Эйфелеву башню посетили 6,2 миллиона человек.