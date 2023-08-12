Высокие цены на недвижимость в столице тормозят запустение в других регионах

«Поскольку переезд в Таллинн для молодых семей в сегодняшних условиях значительно более сложен с финансовой точки зрения, чем до 2021 года, оглядываясь назад, возможно, можно заметить, что события 2021-2022 годов привели к замедлению субурбанизации в малых городах Эстонии, в том числе, по крайней мере, к временной остановке эмиграции населения»,- написал в своем блоге аналитик агентства недвижимости Arco Vara Михкель Элисте.

Однако он не рекомендует инвестировать в малые города, а если и так, то только в так называемые размещения класса А, потому что уменьшение численности жителей, старение населения, отрицательное сальдо миграции будет продолжаться.

Несмотря на то, что кредиты стали дороже, чем раньше, а потребительские цены продолжают расти, эстонцы по-прежнему очень добросовестно платят жилищные займы.

«По данным июня 2023 года общая сумма жилищных кредитов, находящихся в задолженности более 60 дней, составила 12,8 миллиона евро, что составляет всего лишь 0,12 процента от общего портфеля жилищных кредитов. При этом в последние месяцы соответствующая доля практически не изменилась, и по-прежнему кажется маловероятным, что в ближайшем будущем в Эстонии произойдет значительный рост числа банкротств, связанных именно с жилой недвижимостью. Однако, как и ожидалось, мы уже наблюдали это на некоторых объектах частной недвижимости».

Подобные компании в основном действовали на рынках, где бизнес-модель была построена на большом числе низкооплачиваемых работников, и рост их безработицы не влиял на сделки купли-продажи на рынке недвижимости.