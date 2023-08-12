NEW SCIENTIST ⟩ Свиной грипп чаще передается от человека к свиньям, нежели наоборот

Свиной грипп – это общий термин для обозначения болезни, возникшей у свиней. Он вызывается вирусом гриппа А, известным как H1N1, вариант которого под названием pdm09 распространился среди людей в 2009 году, вызвав пандемию. С тех пор этот вариант продолжает циркулировать среди свиней, а также заразил некоторых людей.

Работающий в Министерстве сельского хозяйства США Тэвис Андерсон, хотел вместе со своими коллегами изучить, как распространяется pdm09. Они проанализировали генетические последовательности всех образцов вируса H1N1, собранных у людей и свиней в США в период с 2009 по 2021 год. Из них 12 823 образца человека и 1112 образцов свиней были штамма pdm09.

Чтобы оценить, какие из этих образцов были результатом передачи между двумя видами, исследователи посмотрели, насколько образцы были похожи друг на друга. Если версия вируса одного человека значительно отличалась от версии другого человека, предполагалось, что это был вирус, передающийся от свиней человеку. И наоборот, если версия вируса одной свиньи отличалась от версии вируса других свиней, предполагалось, что он был передан животному человеком.

На основании этих предположений было установлено, что за 12-летний период в сельскохозяйственном секторе, вероятно, произошло 370 случаев передачи вируса от человека к свинье и 17 случаев передачи от свиньи к человеку. Однако реальное число заболевших может быть даже выше, поскольку не у всех инфицированных проявляются симптомы и они не сообщают о своем заболевании, пишет Андерсон.