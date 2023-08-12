Немецкая газета: до 2500 учителей в Эстонии не владеют госязыком в необходимой мере

«Согласно закону от 2022 года, эстонский язык будет единственным языком обучения в школах, - пишет газета. - Для достижения этой цели для всех классов введен переходный период в несколько лет. Однако с 1 августа этого года школам грозят штрафы до 10 000 евро, если учителя не овладеют эстонским языком в достаточной степени. По оценкам Языковой инспекции, это коснется около 2 500 учителей».

Учителя эстонского языка в Эстонии уже давно обязаны владеть эстонским языком на уровне B2 или C1, в зависимости от занимаемой должности или языка, который они преподают.

В своей статье TAZ также обращает внимание на Латвию, где имеющие российское гражданство жители страны должны будут подтвердить владение государственным языком на уровне не ниже А2. У тех, кто не сдаст экзамен, будет аннулирован постоянный вид на жительство - они получат временный вид на жительство и один год на изучение латышского языка. По данным латвийских властей, новые требования будут распространяться примерно на 20 000 российских граждан в возрасте 17-74 лет, постоянно проживающих в Латвии.