У самолета airBaltic над Балтийским морем возникли технические неполадки

В airBaltic подчеркивают, что технические проблемы с генератором никак не влияют на безопасность полета. Пассажиры будут доставлены в Дублин на другом самолете.

Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии этого года получила прибыль в размере 14,604 млн евро в отличие от убытков годом ранее.

При этом оборот airBaltic в первом полугодии 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 52,1% и составил 291,3 млн евро. Если сравнивать с периодом, предшествовавшим пандемии, то в первом полугодии 2019 года выручка авиакомпании увеличилась на 32,7%.

Компания заявляет, что сопоставимая прибыль airBaltic до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDAR, в первой половине этого года составила почти 57 млн евро, превысив результат соответствующего периода прошлого года примерно на 50 млн евро.

В первом полугодии этого года airBaltic выполняла полеты по 108 маршрутам, из которых 75 были прямыми рейсами из Риги, 15 - из Таллинна, 11 - из Вильнюса и 7 - из Тампере.

По мере роста компании в первой половине 2023 года airBaltic наняла 348 сотрудников. Таким образом, к августу в команде насчитывалось более 2360 квалифицированных работников. Цель компании - превысить отметку в 2500 сотрудников к концу 2023 года.

В настоящее время airBaltic выполняет рейсы 42 самолетами Airbus A220-300. В августе планируется пополнить флот еще двумя лайнерами. Прогнозируется, что к концу 2024 года воздушный флот компании будет насчитывать 50 самолетов.

Как сообщалось, в первом полугодии 2022 года airBaltic работала с убытками в размере 91,048 млн евро и оборотом в 191,482 млн евро.

Также сообщалось, что оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.