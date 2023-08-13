Фото ⟩ Автомобиль законопослушного водителя пострадал из-за пьяного нарушителя

По предварительным данным, женщина за рулем Volkswagen Passat двигалась из центра города в сторону перекрестка, и остановилась, чтобы уступить дорогу автомобилю, который ехал по кругу.

Однако 29-летний мужчина, ехавший на Mercedes-Benz вслед за Volkswagen Passat, на небольшой скорости врезался в Volkswagen сзади. Медики скорой помощи проверили состояние здоровья участников аварии, но в больницу никого не увезли.

В Volkswagen в момент аварии находились четыре человека, в Mercedes-Benz был только водитель.

По словам дежурного руководителя патрульной службы Раквереского отделения полиции Трийн Лееснурме, патрульные измерили уровень алкоголя у водителя Mercedes, и в его отношении будет начато уголовное производство.

«Это авария со счастливым финалом, еще повезло, что не произошло более серьезной аварии. Садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения - безответственно, и полиция каждый день работает над тем, чтобы таких водителей отстранить от вождения», - сказала она.