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Европа больше не зависит от импорта газа и угля из России: зимой электричество будет стоить семь центов?

rus.postimees.ee
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Электроэнергия. Фото иллюстративное.
Электроэнергия. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

По оценкам финского сетевого оператора Fingrid и Ассоциации энергетической промышленности Energiateollisuus ry, цены на электроэнергию грядущей зимой будут значительно ниже предыдущего осенне-зимнего периода, пишет Yle.

Согласно прогнозу финских экспетов, в начале следующего года электричество будет стоить чуть менее семи центов за киловатт-час. Эта цифра не включает стоимость передачи электроэнергии, налоги и долю продавца.

По словам исполнительного директора Fingrid Юкки Руусунена, основной причиной благоприятного прогноза является рост производства электроэнергии: запущен третий реактор АЭС «Олкилуото», в Финляндии и Швеции построены новые ветроэлектростанции, гидроэнергетика Северных стран и запасы газа в Европе находятся на хорошем уровне.

Ситуация на международном энергетическом рынке также успокоились, поскольку Европа больше не зависит от импорта газа и угля из России.

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