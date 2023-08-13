Все товары выставлены на распродажу: магазин, проработавший 20 лет, закрывается?

Магазин Kuma Foto объявил на своей странице в социальной сети, что проводит распродажу и закрывает магазин на улице Кесквяльяк в Пайде. Со скидкой продаются как фототехника, так и фоторамки, и фотоальбомы.
Магазин Kuma Foto в Пайде был открыт в 2003 году, а магазин в Тюри открылся годом позже. В 2015 году деятельность в Тюри была прекращена. Представительство в Раквере было открыто в 2006 году и закрыто в начале 2022 года.
Но пайдеский магазин Kuma Foto все-таки не закрывает свои двери окончательно, а после 20 лет работы на улице Кесквяльяк переезжает в здание на Пярнуской улице.