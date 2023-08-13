Глава МИД Украины: Киев сделает все, чтобы призывы к переговорам угасли

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», - цитирует главу украинского МИД, в частности, онлайн-издание «Страна.ua».

Кулеба добавил, что ожидает проведения большого количества крупных международных саммитов по ситуации в его стране. На этих встречах Киеву нужно «количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки».

Кулеба об условиях мирных переговоров с Россией

Ранее, 9 августа, в интервью итальянской газете Corriere della Sera Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «абсолютно не доверяет» президенту РФ Владимиру Путину и поэтому не готов на переговоры с ним. Однако Украина открыта для переговоров при посредничестве третьих сторон при условии, что Россия выведет войска, добавил дипломат.

«Путин не является для нас партнером (для переговоров - прим.ред.). Он совершил слишком много особо тяжких преступлений. Есть другие способы вести переговоры косвенным путем. Но для нас ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского сидящими за одним столом», - сказал тогда Кулеба.