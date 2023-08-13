Один день, восемь пострадавших: Таллинн лидирует по количеству ДТП с участием двухколесного транспорта

Два первых ДТП произошли более или менее одновременно в 15:00. В начале Раквереского шоссе в городе Кунда 18-летняя девушка упала с велосипеда и сама обратилась в больницу. Однако упавшего с велосипеда 76-летнего мужчину из деревни Эллама волости Сауэ, Харьюмаа, в больницу доставила скорая помощь.

Третье дорожно-транспортное происшествие произошло в Таллинне, на улице Суур-Амеэрика, за несколько минут до 16 часов, когда 32-летний мужчина, катаясь на электросамокате, упал и получил травмы.

Четвертый несчастный случай произошел в 16:13 в Пайде на 92-м километре шоссе Пярну-Раквере, где 24-летняя женщина упала на пешеходно-велосипедной дорожке во время управления электросамокатом . Женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

Спустя полчаса в Таллинне, рядом с бывшей музыкальной школой на пересечении улиц Вабадузе и Олеви, произошло пятое ДТП: столкнулись 28-летний мужчина на электровелосипеде и Toyota Auris, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

Шестое ДТП произошло в 18:44 на Нарвском шоссе в Таллинне, где 17-летний юноша на мопеде Peugeot въехал в стоящий Ford Explorer. Подросток получил травмы, и скорая помощь увезла его в больницу.

Седьмое ДТП также произошло в Таллинне, на улице Кукласе в районе Сяэсе, когда в 20:06 12-летний мальчик на велосипеде сбоку врезался в автомобиль Škoda Superb, которым управлял 52-летний мужчина. Скорая помощь увезла ребенка в больницу.