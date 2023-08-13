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Фото ⟩ Проехать без повреждений не получится: лежачий полицейский стал головной болью для водителей

Эйли Арула
, журналист
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Лежачий полицейский на перекрестке улиц Окса и Ладва царапает днища автомобилей и автобусов.
Лежачий полицейский на перекрестке улиц Окса и Ладва царапает днища автомобилей и автобусов. Фото: Kristjan Teedema

На пересечении улиц Окса и Ладва в районе Яамамыйза в Тарту находится лежачий полицейский, после проезда по которому остаются серьезные царапины. Автобусам-гармошкам и автомобилям с низкой посадкой тяжело проехать дорожный порог, чтобы не задеть днище.

Специалисты дорожной службы Тартуской городской управы в курсе этой проблемы. Главный специалист по дорожному строительству дорожной службы города Сийм Митт пояснил, что профиль дорожного порога на пересечении улиц Окса и Ладва будет откорректирован в ближайшее время, чтобы сделать его пересечение более плавным.

Он добавил, что необходимости в замене лежачего полицейского нет. «Это существующий порог, который необходимо откорректировать», - добавил Митт.

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