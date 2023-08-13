Фото ⟩ Проехать без повреждений не получится: лежачий полицейский стал головной болью для водителей

На пересечении улиц Окса и Ладва в районе Яамамыйза в Тарту находится лежачий полицейский, после проезда по которому остаются серьезные царапины. Автобусам-гармошкам и автомобилям с низкой посадкой тяжело проехать дорожный порог, чтобы не задеть днище.
Специалисты дорожной службы Тартуской городской управы в курсе этой проблемы. Главный специалист по дорожному строительству дорожной службы города Сийм Митт пояснил, что профиль дорожного порога на пересечении улиц Окса и Ладва будет откорректирован в ближайшее время, чтобы сделать его пересечение более плавным.
Он добавил, что необходимости в замене лежачего полицейского нет. «Это существующий порог, который необходимо откорректировать», - добавил Митт.