Фото ⟩ Проехать без повреждений не получится: лежачий полицейский стал головной болью для водителей

Специалисты дорожной службы Тартуской городской управы в курсе этой проблемы. Главный специалист по дорожному строительству дорожной службы города Сийм Митт пояснил, что профиль дорожного порога на пересечении улиц Окса и Ладва будет откорректирован в ближайшее время, чтобы сделать его пересечение более плавным.