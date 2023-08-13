Из-за скандального закрытия школы политическая партия требует от правительства незамедлительных действий

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии «Отечество».

«То, что произошло со школой Метскюла, и то, как она была закрыта, несмотря на сильную поддержку со стороны общественности, является скандальным. Правительство просто оставалось в стороне, даже когда суд предоставил временную защиту от закрытия школы, а волость обратилась к государству с просьбой оказать поддержку школьной сети», - заявил Лукас.

При предыдущем правительстве по инициативе «Отечества» удалось сохранить начальную школу в Люганузе. По мнению Лукаса, это хороший пример того, какие возможности есть у государства для поддержки самоуправлений и школ, расположенных вблизи места проживания.

«В случае районов сельской местности требуются эмпатия и благородные намерения, - сказал Лукас. - Решение есть. Я вношу конкретное предложение, с которым выступал и в качестве министра образования и науки в предыдущем, к сожалению, недолговечном правительстве: необходимо реализовать существующий Фонд выравнивания (эст. Tasandusfond), умножив суммы, распределяемые между муниципалитетами, на коэффициент рассредоточенности населения».

По словам Лукаса, коэффициент рассредоточенности населения, остающийся неизменным с 2016 года, нуждается в пересмотре. В последние семь лет в Эстонии наблюдается заметная внутренняя миграция.

Бывший министр отметил, что у Министерства финансов есть система и средства. В настоящее время в соответствии с коэффициентом рассредоточенности населения распределяется 36 миллионов евро.

Лукас добавил, что систему коэффициентов необходимо изменить таким образом, чтобы больше субсидирования получали не районы, расположенные рядом с городом, а те муниципалитеты, дети в которых действительно нуждаются в поддержке и для которых изначально были разработаны соответствующий механизм оказания поддержки.

«Это означает, что именно добавление недостающих 12 миллионов евро обеспечило бы необходимую поддержку районам с редким заселением. В результате удастся сохранить некоторые школы в волостях Ляэнеранна и Рыуге. Это было бы решением и в случае школы Метскюла. Эти деньги должны быть добавлены в фонд».