Человеческая ошибка? ⟩ Заправка оставила клиента с носом: ни денег, ни топлива

Член Foori Autokool Гуннар Краузе написал в Facebook в группе Märgatud Viljandis, что 3 августа он на заправке Alexela возле торгового центра Uku пытался заправить дизельным топливом автомобиль автошколы, но правильная заправочная колонка не заработала. «Заправка дала топливо на другую сторону, в чужую машину».

Раздосадованный Краузе обратился в полицию, но, как заявил руководитель группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль, процессуально в таком случае решать нечего, поскольку водитель автомобиля, получившего топливо, умышленно кражу не совершал, он заплатил с помощью приложения. «Нельзя наказать человека, который не сделал ничего плохого».