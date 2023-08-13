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Человеческая ошибка? ⟩ Заправка оставила клиента с носом: ни денег, ни топлива

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Инструктор по вождению разочаровался в заправке Alexela в Вильянди.
Инструктор по вождению разочаровался в заправке Alexela в Вильянди. Фото: Jan Randar Raidma

«В моих глазах автоматические заправки потеряли всякое доверие, и их использование, как говорится, на свой страх и риск», - сказал Гуннар Краузе, который был разочарован после посещения автоматической заправочной станцией Alexela в Вильянди.

Член Foori Autokool Гуннар Краузе написал в Facebook в группе Märgatud Viljandis, что 3 августа он на заправке Alexela возле торгового центра Uku пытался заправить дизельным топливом автомобиль автошколы, но правильная заправочная колонка не заработала. «Заправка дала топливо на другую сторону, в чужую машину».

Раздосадованный Краузе обратился в полицию, но, как заявил руководитель группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль, процессуально в таком случае решать нечего, поскольку водитель автомобиля, получившего топливо, умышленно кражу не совершал, он заплатил с помощью приложения. «Нельзя наказать человека, который не сделал ничего плохого».

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