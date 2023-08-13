Человеческая ошибка? ⟩ Заправка оставила клиента с носом: ни денег, ни топлива

«В моих глазах автоматические заправки потеряли всякое доверие, и их использование, как говорится, на свой страх и риск», - сказал Гуннар Краузе, который был разочарован после посещения автоматической заправочной станцией Alexela в Вильянди.
Член Foori Autokool Гуннар Краузе написал в Facebook в группе Märgatud Viljandis, что 3 августа он на заправке Alexela возле торгового центра Uku пытался заправить дизельным топливом автомобиль автошколы, но правильная заправочная колонка не заработала. «Заправка дала топливо на другую сторону, в чужую машину».