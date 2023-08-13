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ФОТО ⟩ Пусть исполнятся самые заветные желания: сегодня по небу всю ночь рассыпались звезды

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Звездопад в Отепя.
Звездопад в Отепя. Фото: Eesti Astronoomia Selts

В ночь с 12 на 13 августа в Эстонии, как и во всем мире, можно было наблюдать пик ежегодного метеорного потока Персеиды.

По данным портала spaceweather.com, в этом году ожидался самый сильный звездный дождь за последние годы. Одна из причин - фаза Луны: Луна была освещена только на 10%, поэтому лунный свет не мешал наблюдению за падающими звездами.

Фотограф из Таллинна поделилась фотографиями звездопада в Facebook:

Персеиды известны как самый зрелищный метеоритный дождь в году, и погода обычно благоприятствует их наблюдению - так случилось и в этот раз, на радость астролюбителям прошедшая августовская ночь была теплой и ясной.

Фото: Eesti Astronoomia Selts

Это природное явление происходит примерно в одно и то же время каждый год в июле и августе, а в этом году оно достигло пика с вечера субботы, 12 августа, до раннего утра воскресенья.

Уважаемые читатели, если вам удалось запечатлеть вчерашний звездопад, присылайте ваши фотографии на наш адрес vene@postimees.ee

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