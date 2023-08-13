ФОТО ⟩ Пусть исполнятся самые заветные желания: сегодня по небу всю ночь рассыпались звезды

По данным портала spaceweather.com, в этом году ожидался самый сильный звездный дождь за последние годы. Одна из причин - фаза Луны: Луна была освещена только на 10%, поэтому лунный свет не мешал наблюдению за падающими звездами.

Фотограф из Таллинна поделилась фотографиями звездопада в Facebook:

Персеиды известны как самый зрелищный метеоритный дождь в году, и погода обычно благоприятствует их наблюдению - так случилось и в этот раз, на радость астролюбителям прошедшая августовская ночь была теплой и ясной.

Фото: Eesti Astronoomia Selts

Это природное явление происходит примерно в одно и то же время каждый год в июле и августе, а в этом году оно достигло пика с вечера субботы, 12 августа, до раннего утра воскресенья.