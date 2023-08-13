Сгоревший дотла бар открыл свои двери на новом месте

Кальянный бар Shisha Studio расположился теперь в помещениях, где долгое время работало культовое заведение Zavood, а затем Kongo Tango. Последний закрыл свои двери в июне этого года.

Помещения бара на улице Лай принадлежат корпорации Vironia. По словам владелицы Shisha Studio Сандры Мейтус, это подходящее место для продолжения их деятельности. «Если говорить о новых вещах, которых не было на предыдущем месте, то сейчас у нас открыта большая терраса», - сказала она.

Новым домом для бара стало здание на улице Лай. Фото: Kristjan Teedema

В результате крупного пожара, вспыхнувшего на улице Компании 20 апреля в доме, охраняемом как объект культурного наследия, была разрушена крыша и повреждены помещения. Расследованием причин пожара занялась полиция, уголовное производство ведет Лыунаская окружная прокуратура.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Андраш Чичкан в середине июля заявил, что расследование пожара в здании на улице Компании, 10 находится в стадии досудебного производства.