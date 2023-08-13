В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Одна из автомобильных корпораций объявила о крупнейшем в этом году отзыве неисправных моделей

В четверг, 10 августа, компания Toyota объявила о масштабной отзывной кампании внедорожников Tundra и Tundra Hybrid 2022 и 2023 годов выпуска. Эти автомобили оснащены пластиковым топливопроводом, который может «тереться о тормозной шланг и вызывать утечку топлива». Копрорация добавила, что «при наличии источника воспламенения» утечка может привести к возгоранию. В США было продано около 168 000 таких автомобилей.

Компания бесплатно заменит трубку и готовится предоставить запасные части. Тем временем Toyota заявила, что ее дилеры бесплатно установят защитные материалы и зажим на топливопровод.

Toyota уведомит владельцев автомобилей, затронутых дефектом, к началу октября. Это уже седьмой отзыв, связанный с моделью Tundra 2022 или 2023 года выпуска. Предыдущие отзывы касались проблем с электронной системой стояночного тормоза, незакрывающихся зеркал заднего вида и проблем с программным обеспечением камеры заднего вида.

В марте Toyota отозвала около 130 000 Tundra этих годов выпуска в США, поскольку крышки багажников могли отсоединиться от соединений крепления и спровоцировать аварию.