Права потребителя: при возврате товаров, полученных из интернет-магазина, государство обязано вернуть налог

«Если товар был доставлен в Эстонию из страны, не входящей в Европейский союз (ЕС), и после выпуска в свободное обращение стало ясно, что его необходимо вернуть - например, размер одежды не соответствует ожиданиям - то можно подать заявление на аннулирование импортной декларации и возврат уплаченных при импорте налогов, как таможенных, так и налога с оборота», - сказала специалист по вопросам медиасвязи налоговой и таможенной службы Карин Ульвик.

Запрос на возврат можно отправить через e-EMTA. Там вам нужно найти соответствующую импортную декларацию и нажать на кнопку «Запрос на отзыв» под декларацией. Далее необходимо указать причину запроса. Например, "возвращенный товар был слишком большим или слишком маленьким" и выбрать тип причины: DA 148_3 - Возвращен товар, проданный по дистанционному договору.

Все документы, относящиеся к товару, должны быть представлены вместе с запросом на отмену.

«Запрос должен быть подан в течение 90 дней после даты принятия таможенной декларации и с целью возврата товара поставщику», - сказала Ульвик.

Люди редко пользуются возможностью возврата налога таможней, возможно, потому, что боятся хлопотного дела или вообще не знают о такой возможности.

В прошлом году частные лица задекларировали 326 385 почтовых или курьерских отправлений. Это составляет в среднем 27 198 деклараций в месяц.

Всего уплачено 3 385 662 евро налога с оборота и 529 356 евро таможенной пошлины.

В первом полугодии текущего года количество посылок увеличилось, достигнув 189 726 деклараций, что составляет в среднем 31 621 декларацию в месяц. За них был уплачен налог с оборота в размере 1 651 344 евро и таможенная пошлина в размере 263 069 евро.

Средняя сумма налога с оборота по одной декларации в прошлом году составила 10,3 евро, а таможенной пошлины - 1,6 евро. В этом году среднее значение налога с оборота составляет 8,7 евро, а таможенной пошлины - 1,38 евро.

В прошлом году из-за возвратов было аннулировано 267 деклараций, а в этом году 137 деклараций. В прошлом году было возвращено 1 653 евро таможенной пошлины и 11 522 евро налога с оборота. В этом году соответствующие суммы составляют 739 и 3259 евро.