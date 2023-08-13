«Такое в Германии сложно представить»: что поразило немцев в Эстонии

Ведущая Рефие Эллек отправилась собирать материал для «Плана Б» в Таллинн, где уже нашли применение многие решения, которые в Германии все еще находятся на стадии идеи. Среди прочего, поговорили с инфотехнологом и визионером в области ИТ Линнаром Вийком.

«Стоять в очереди часами или неделями ждать приема в какое-нибудь учреждение - обычное дело в Германии. Ничего подобного в Эстонии больше не происходит. Эта североевропейская страна является одним из пионеров дигитализации в сфере обслуживания граждан, и почти все административные задачи там можно выполнять онлайн, - пишет ZDF в анонсе к программе. - Линнар Вийк помогал формировать этот процесс с 1990-х годов. Вийк считает, что дигитализация - это право человека, и вместо того, чтобы сидеть в очереди, человек должен заниматься приятными вещами».

«Эстонцы, вероятно, единственные в мире, кто заполняет налоговую декларацию с улыбкой - просто потому, что это так быстро», - сказал Вийк ZDF.

Он также сказал, что последний раз ставил свою подпись на бумаге и получал бумажный рецепт от врача двадцать лет назад.