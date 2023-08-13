Петиция против автомобильного налога собрала рекордное количество подписей: ни один законопроект не волновал жителей Эстонии так сильно

По словам председателя правления Эстонского союза автовладельцев (EAOL) Прийта Таммерайда, количество подписей свидетельствует о том, что в эстонском обществе крайне сильно противодействие введению дополнительного налога на автомобили.

«Например, поддержки 50 тысяч избирателей было бы достаточно, чтобы получить восемь мест в Рийгикогу на выборах, - сказал Таммерайд. - Пока самым успешным по сбору подписей оказалась петиция о равенстве брачных союзов, в ходе которой было собрано 35 805 подписей. Это, в свою очередь, означает, что если коалиция приняла близко к сердцу установление брачного равенства, то с аналогичной логикой, следует также серьезно отнестись к отзыву законопроекта об уплате налога на автомобили».

Исходя из этого, союз не собирается делать предложений относительно введения автомобильного налога.

«Мы могли бы делать предложения только в том случае, если бы мы были согласны с дополнительным налогом на автомобили в какой-либо его форме, - пояснил Таммерейд, который сказал, что союз будет придерживаться предложения, которое они отправили в конце июня. - Это отказ от намерения ввести дополнительный налог на автомобили, а также обложение налогом владельцев автомобилей через уже действующий акцизный налог на топливо».