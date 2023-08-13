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Петиция против автомобильного налога собрала рекордное количество подписей: ни один законопроект не волновал жителей Эстонии так сильно

BNS
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Скоро в Эстонии появится автомобильный налог.
Скоро в Эстонии появится автомобильный налог. Фото: Madis Veltman

По состоянию на утро воскресенья количество цифровых подписей, поставленных под петицией против автомобильного налога, превысило 50 000.

По словам председателя правления Эстонского союза автовладельцев (EAOL) Прийта Таммерайда, количество подписей свидетельствует о том, что в эстонском обществе крайне сильно противодействие введению дополнительного налога на автомобили.

«Например, поддержки 50 тысяч избирателей было бы достаточно, чтобы получить восемь мест в Рийгикогу на выборах, - сказал Таммерайд. - Пока самым успешным по сбору подписей оказалась петиция о равенстве брачных союзов, в ходе которой было собрано 35 805 подписей. Это, в свою очередь, означает, что если коалиция приняла близко к сердцу установление брачного равенства, то с аналогичной логикой, следует также серьезно отнестись к отзыву законопроекта об уплате налога на автомобили».

Исходя из этого, союз не собирается делать предложений относительно введения автомобильного налога.

«Мы могли бы делать предложения только в том случае, если бы мы были согласны с дополнительным налогом на автомобили в какой-либо его форме, - пояснил Таммерейд, который сказал, что союз будет придерживаться предложения, которое они отправили в конце июня. - Это отказ от намерения ввести дополнительный налог на автомобили, а также обложение налогом владельцев автомобилей через уже действующий акцизный налог на топливо».

Сбор подписей заканчивается в полночь последнего дня августа. Затем подписи передаются в Рийгикогу. Вы можете ознакомиться с петицией здесь.

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