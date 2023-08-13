Зонтик в руки – и вперед: в понедельник в Эстонию вернутся дожди

По данным Агентства по окружающей среде, в ночь на понедельник погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдут дожди и туман. Будет преобладать западный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха составит 11-17 градусов тепла.

На Чудском озере также будет преобладать западный ветер 2–5 м/с. Высота волн достигнет 0,4 метра. Возможны ливни. Видимость хорошая, но местами возможен туман. Температура 15-17 градусов тепла.

Днем в понедельник ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Западный ветер 3-9 м/с, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура составит 21-25 градусов, на побережье иногда до 19 градусов.