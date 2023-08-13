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Перестрелка под Мариуполем: утверждается, что ее мог начать пьяный кадыровец

Meduza.io
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Мариуроль.
Мариуроль. Фото: Alexander Ermochenko

В селе Урзуф в Мариупольском районе Донецкой области, захваченном российскими войсками, произошла перестрелка между представителями подразделений из Чечни и местной «комендатуры», утверждает Мариупольский городской совет, пишет «Медуза».

По данным законных властей Мариуполя, в результате перестрелки в Урзуфе, произошедшей 11 августа, погибли по меньшей мере четверо российских военных, кроме того, есть погибшие и раненые среди мирного населения. В телеграм-канале городского совета опубликовали видео предположительно последствий перестрелки, на котором видны две машины с пулевыми отверстиями и два трупа.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в свою очередь, заявил, что, «по одной из версий, кадыровец напился и расстрелял гражданских и военных». Он утверждает, что чеченских силовиков «пустили на отдых в Урзуф». После перестрелки в селе ввели карантин, въезд и выезд из села закрыты.

Утром 13 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что в Урзуфе погибли семь мирных жителей. По словам Андрющенко, среди погибших - две девушки-подростка, четверо мужчин и одна женщина. Первоначально он говорил, что ранены трое мирных жителей.

Другие независимые источники не подтверждали сообщения о перестрелке в Урзуфе. Назначенные Россией «власти» аннексированного Урзуфа не комментировали эти сообщения.

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