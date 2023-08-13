«Мама, а наша кошка тоже еврей?»: в рамках театрального Фестиваля свободы в Нарве покажут постановки деятелей искусства со всего мира

На Фестивале свободы будет представлено восемь различных спектаклей из пяти стран, а также ряд музыкальных мероприятий, панельных дискуссий и кинопрограмма. По словам продюсера Vaba Lava Мярта Меоса, в этом году фестиваль посвящен Украине, которая борется за свободу, а также странам Центральной Азии, которым необходимо найти новый путь, новую точку опоры и новое равновесие по мере ослабления хватки Российской империи.

«В программу включены спектакли театров из стран, где существуют серьезные проблемы с распространением свободы мысли и слова. Нарва как нельзя лучше подходит для организации международного фестиваля такой тематической направленности - город находится на границе между двумя разными цивилизациями. С одной стороны, здесь заканчивается свободный мир, а с другой стороны, здесь начинается свободный мир», - сказал Меос.

Любителям театра фестиваль предлагает разнообразную программу. Помимо встреч с уже перечисленными зарубежными гостями, зрители увидят мировую премьеру спектакля «Вынужденный выбор», созданного совместно центром искусств Vaba Lava и Украинским драматическим театром.

Режиссер спектакля - латвийский режиссер Валтерс Силис, текст написан украинским драматургом Наталкой Блок. Четыре украинских актера выйдут на сцену, чтобы рассказать зрителям о вариантах вынужденного выбора, перед которым оказался украинский народ в трудные времена. Выбора, который приходится делать жителям больших городов и малых сел.