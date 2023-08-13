Во вторник, 15 августа, в Нарве стартует четырехдневный Фестиваль свободы, на который съедутся сотни любителей театра из Эстонии и других стран, а также продюсеры, театральные критики и представители международных СМИ.
«Мама, а наша кошка тоже еврей?»: в рамках театрального Фестиваля свободы в Нарве покажут постановки деятелей искусства со всего мира
На Фестивале свободы будет представлено восемь различных спектаклей из пяти стран, а также ряд музыкальных мероприятий, панельных дискуссий и кинопрограмма. По словам продюсера Vaba Lava Мярта Меоса, в этом году фестиваль посвящен Украине, которая борется за свободу, а также странам Центральной Азии, которым необходимо найти новый путь, новую точку опоры и новое равновесие по мере ослабления хватки Российской империи.
«В программу включены спектакли театров из стран, где существуют серьезные проблемы с распространением свободы мысли и слова. Нарва как нельзя лучше подходит для организации международного фестиваля такой тематической направленности - город находится на границе между двумя разными цивилизациями. С одной стороны, здесь заканчивается свободный мир, а с другой стороны, здесь начинается свободный мир», - сказал Меос.
Любителям театра фестиваль предлагает разнообразную программу. Помимо встреч с уже перечисленными зарубежными гостями, зрители увидят мировую премьеру спектакля «Вынужденный выбор», созданного совместно центром искусств Vaba Lava и Украинским драматическим театром.
Режиссер спектакля - латвийский режиссер Валтерс Силис, текст написан украинским драматургом Наталкой Блок. Четыре украинских актера выйдут на сцену, чтобы рассказать зрителям о вариантах вынужденного выбора, перед которым оказался украинский народ в трудные времена. Выбора, который приходится делать жителям больших городов и малых сел.
Спектакль «Лавина» казахского театра «Жас Сахна» (Казахско-русский театр им. Байтена Омарова), рассказывает о выборе, который подсказывает природа: племя, живущее в горном ущелье, должно говорить шепотом, иначе сойдет лавина. Но в племени живет женщина, которая вот-вот родит. Кто может отказать жизни? Режиссер «Лавины» Барзу Абдураззаков - уроженец Таджикистана, актер и театральный режиссер, вынужденный работать в эмиграции.
В последний день фестиваля зрители преодолеют 13 000 километров и окажутся в Южной Америке, посмотрев спектакль чилийского режиссера Марко Лайера «Оазис безнаказанности» театра La ReSentida - в этой хореографической постановке автор исследует, как используется власть в государстве и в какой момент она становится откровенно жестокой.
Эстонское театральное искусство будет представлено документальной постановкой Юлии Ауг «Нарва - город, который мы потеряли» (центр Vaba Lava) и трогательная история о мужественности «Два гаража» режиссера Элмара Сеньковса. Кроме того, будет показана постановка театра R.A.A.A.M. по пьесе Юлии Ауг «Мама, а наша кошка тоже еврей?» - история о том, как человек осознает свою национальность. Все спектакли будут показаны в переводе на эстонский и английский языки.