Экологическая гонка: новый законопроект ЕС находится под угрозой

Ученые-экологи и активисты опасаются, что радикальный план ЕС по сокращению использования химических пестицидов в сельском хозяйстве никогда не будет реализован.
«Закон будет принят, в этом нет никаких сомнений, просто он слишком важен с политической точки зрения», - сказал дипломат из одной из восточных стран ЕС, входящей в коалицию стран, критически настроенных по отношению к законопроекту.
«Мы открыты для обсуждения прагматичных решений», - заявила комиссар ЕС по безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес министрам сельского хозяйства на их последней встрече в Брюсселе.
Демонстрация силы
Эта мера вынудит страны ЕС к 2030 году совместно сократить вдвое использование и риски пестицидов, токсичных для здоровья человека и окружающей среды, а также продвигать более устойчивые методы ведения сельского хозяйства, сообщает Politico.
Устраняя недостатки своего предшественника, принятого десятилетием ранее, закон установит обязательные цели на национальном уровне и уровне ЕС.
Он запретит использование пестицидов в охраняемых природных заповедниках и вблизи водоемов, детских площадок и других общественных мест. Это также потребует от фермеров отдавать предпочтение нехимическим методам борьбы с вредителями и сорняками, используя обычные пестициды только в крайнем случае.
Национальные правительства и консервативные депутаты выступили с ожесточенной оппозицией на фоне опасений, что реализация законопроекта может поставить под угрозу как продовольственную безопасность, так и средства к существованию фермеров.
Обсуждение удушает
В отличие от Закона о восстановлении природы, над текстом которого уже работают и парламент, и Совет, ни одно учреждение не добилось значительного прогресса в отношении Закона о сокращении использования пестицидов - июльское голосование в парламентском комитете по сельскому хозяйству было отложено до октября.
Вероятность того, что парламент не займет какую-либо позицию до выборов в Европейский парламент в следующем году, увеличивается, и существует реальный риск того, что Совет не сможет проголосовать за закон на пленарном заседании. Если это произойдет, следующий парламент может решить начать сначала или отправить предложение обратно в комитет.
Тем не менее, дипломаты Совета говорят, что тактика проволочек - это просто игра силы, чтобы показать, кто в доме хозяин.
Технические комитеты Совета добились прогресса лишь по незначительным элементам досье за прошедший c публикации законопроекта год. При этом председательствующие в ЕС Чешская Республика, Швеция и Испания не продемонстрировали решимости продвинуться вперед по таким аспектам, как национальные цели сокращения или запрет на отравление чувствительных зон.
Нереалистичное предложение
«Первоначальное предложение совершенно нереалистично во многих отношениях», - сказал один из дипломатов, объясняя, почему прогресс был медленным.
«Это невозможно», - добавил еще один дипломат из восточных стран ЕС.
Дипломаты сослались на национальные цели, которые, по их словам, не отражаются в усилиях по сокращению использования пестицидов. К ним относятся ограничения на использование пестицидов на охраняемых природных территориях, что может нанести ущерб производителям вина и меда; требования к фермерам представлять подробные отчеты каждый раз, когда они используют химические пестициды; отсутствие менее токсичных альтернатив.
Три дипломата заявили, что исполнительная власть ЕС выразила готовность отказаться от национальных целей по сокращению выбросов, наиболее спорного элемента закона, до тех пор, пока остается 50-процентная цель ЕС, поскольку она символизирует амбиции президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в рамках зеленого соглашения.