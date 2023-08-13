Экологическая гонка: новый законопроект ЕС находится под угрозой

Вероятность того, что парламент не займет какую-либо позицию до выборов в Европейский парламент в следующем году, увеличивается, и существует реальный риск того, что Совет не сможет проголосовать за закон на пленарном заседании. Если это произойдет, следующий парламент может решить начать сначала или отправить предложение обратно в комитет.

Тем не менее, дипломаты Совета говорят, что тактика проволочек - это просто игра силы, чтобы показать, кто в доме хозяин.

Технические комитеты Совета добились прогресса лишь по незначительным элементам досье за прошедший c публикации законопроекта год. При этом председательствующие в ЕС Чешская Республика, Швеция и Испания не продемонстрировали решимости продвинуться вперед по таким аспектам, как национальные цели сокращения или запрет на отравление чувствительных зон.

Нереалистичное предложение

«Первоначальное предложение совершенно нереалистично во многих отношениях», - сказал один из дипломатов, объясняя, почему прогресс был медленным.

«Это невозможно», - добавил еще один дипломат из восточных стран ЕС.

Дипломаты сослались на национальные цели, которые, по их словам, не отражаются в усилиях по сокращению использования пестицидов. К ним относятся ограничения на использование пестицидов на охраняемых природных территориях, что может нанести ущерб производителям вина и меда; требования к фермерам представлять подробные отчеты каждый раз, когда они используют химические пестициды; отсутствие менее токсичных альтернатив.