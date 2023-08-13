Вс, 13.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Тартумаа автобус съехал в кювет

Эйли Арула
, журналист
Facebook Twitter
Comments

Днем в воскресенье, 13 августа, в городе Эльва автобус съехал в кювет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Эльва. По свидетельству очевидцев, водитель автобуса начал разворачиваться, но слишком далеко сдал назад, после чего съехал в кювет.

Автобус съехал в кювет.
Автобус съехал в кювет. Фото: Lisette Ventman

Сначала на помощь пришел водитель внедорожника, попытавшись вытащить автобус из кювета, но, к сожалению, безрезультатно. Вслед за ним то же попытался сделать тракторист, благодаря нему автобус удалось вытащить на дорогу.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Автобус в Эльва.
Автобус в Эльва. Фото: Lugeja foto
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх