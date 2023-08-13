Пярнуские яхтсмены вновь стали чемпионами мира

Недельное соревнование принесло спортсменам суровые, порой экстремальные погодные условия и более десяти часов морского этапа. Всего в трех соревнованиях в Киле участвовало 111 яхт. Большинство или 67 команд соревновались в классе C, где также участвовала команда Sugar 3.

При этом пярнуская команда под руководством капитана Отта Киккаса перед последним соревновательным днем ​​была третьей, но в конечном итоге одержала убедительную победу. Всего было 11 этапов, из которых Sugar 3 выиграла последние шесть, включая длинный этап по открытому морю.

Команда летней столицы (15,5) на восемь очков обогнала команду «Матильда 4» (23,5), занявшую второе место и долгое время удерживавшую лидирующие позиции. Команда из Литвы завоевала бронзу.

На борту яхты Sugar 3, которой управлял почетный член Пярнуского яхт-клуба Отт Киккас, также находились Карл-Роберт Тринк и Марьялиса Умб. Золотую медаль также завоевали островитянин Сийм Отс и итальянцы Сандро Монтефуско, Паоло Буччарелли, Маттео Полли, Маттео Ивальди и Мауриксио Ломерто.

Sugar 3 завоевал титул чемпиона мира в прошлом году, а также в 2019 году.

Также команда пярнуского яхт-клуба Katariina II под руководством капитана Айвара Туульберга заняла третье место среди 29 команд в группе B. Золото завоевала польская команда Windwhisper44 (13,5), а серебро - датская Sirena (21,5).