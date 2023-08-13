ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кубок мира по конспирологии и диагностика СДВГ: в этом году на площадках Фестиваля мнений побывало 10 000 человек

Заинтересованных было достаточно на каждой из множества площадок, где обсуждались самые разнообразные темы.

«Программа была насыщенной и в любое время происходило много интересных дискуссий. Однако посетителей в Пайде было так много, что все 20 тематических площадок, где одновременно велись обсуждения, были заполнены людьми», - прокомментировал главный организатор Фестиваля мнений Каспар Таммист.

Прогуливаясь среди дискуссионных площадок, было заметно, что несмотря на царящую вокруг летнюю атмосферу, внимание людей привлекали достаточно сложные темы. Например, на площадке Психического здоровья обсуждалась сложность диагностики СДВГ, а в на площадке Образования - сексуальное насилие в досуговом образовании и спорте.

«В этом году в программу также был включен ряд новых форматов, где все посетители фестиваля могли высказать свое мнение наряду с экспертами. Цель Фестиваля мнений - способствовать развитию культуры дискуссии, и приятно видеть, что становится все больше и больше людей, которые осмеливаются, хотят и умеют выражать свое мнение», - сказал Таммист.

Помимо дискуссий, в некоторых из которых ожидалось активное участие посетителей фестиваля, также был проведен ряд различных мастер-классов. Например, участники могли проверить свои силы на Кубке мира по конспирологии, познакомиться с методами музыкотерапии и психодрамы, научиться эффективно говорить, а также поговорить с экспертами гражданской обороны о подготовке к кризисам.