Операция в Херсонской области: пленный начальник разведки выдал украинскому десанту позиции РФ

В начале недели украинские военные организовали десант через Днепр в Херсонской области и арестовали командира российского разведбата, который «сдал» им позиции оккупантов в этом районе, пишет портал «Униан» сегодня.
Информацией поделился медиа-канал Grey Zone, приближенный к частной военной компанией «Вагнер».
Десант Вооруженных сил Украины форсировал Днепр и, вероятно, прорвал оборону противоположного берега с глубины 800 метров, уже в среду писал в своем отчете Американский институт изучения войны.
Как сообщает институт со ссылкой на нескольких российских военных блогеров, украинские подразделения высадились на семи лодках по шесть-семь человек в каждой на восточном берегу Днепра в районе поселка Казачьи Лагери.
Из наблюдения российского военного корреспондента сообщается, что российское командование недавно переразместило подготовленную группу десантных войск, которая ранее находилась в районе поселка, в Запорожскую область, заменив её мобилизованными войсками, тем самым ослабив оборону в этом районе.
В то же время глава оккупационного правительства в Херсонской области Владимир Сальдо, по мнению аналитиков, преуменьшил информацию об украинском десанте, заявляя, что десант был отбит огнем российской артиллерии.
Однако наиболее известные российские военные блогеры утверждали, что украинским войскам удалось воспользоваться тактической внезапностью и высадиться на восточном берегу до того, как русские открыли огонь. Так что, по мнению института, Сальдо, вероятно, намеренно пытался преуменьшить достижения украинских вооруженных сил в регионе.