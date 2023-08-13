Операция в Херсонской области: пленный начальник разведки выдал украинскому десанту позиции РФ

Информацией поделился медиа-канал Grey Zone, приближенный к частной военной компанией «Вагнер».

Десант Вооруженных сил Украины форсировал Днепр и, вероятно, прорвал оборону противоположного берега с глубины 800 метров, уже в среду писал в своем отчете Американский институт изучения войны.

Как сообщает институт со ссылкой на нескольких российских военных блогеров, украинские подразделения высадились на семи лодках по шесть-семь человек в каждой на восточном берегу Днепра в районе поселка Казачьи Лагери.

Из наблюдения российского военного корреспондента сообщается, что российское командование недавно переразместило подготовленную группу десантных войск, которая ранее находилась в районе поселка, в Запорожскую область, заменив её мобилизованными войсками, тем самым ослабив оборону в этом районе.

В то же время глава оккупационного правительства в Херсонской области Владимир Сальдо, по мнению аналитиков, преуменьшил информацию об украинском десанте, заявляя, что десант был отбит огнем российской артиллерии.