Отца детей, выживших в тропических лесах Амазонки, обвинили в сексуальном насилии

Власти Колумбии в воскресенье заявили, что биологический отец двух из четырех детей, которые выжили в авиакатастрофе в тропических лесах Амазонки и считались пропавшими без вести в течение 40 дней, был обвинен в сексуальном насилии над одной из его падчериц.
Дети были единственными выжившими, когда небольшой самолет с ними разбился в тропическом лесу в мае. Все трое взрослых на борту погибли, включая мать детей.
В субботу колумбийская прокуратура обвинила Мануэля Раноке в сексуальном насилии над падчерицей Лесли, когда ей было всего 10 лет.
Ум Лесли и ее глубокие познания в области сельвы являются причиной того, как дети пережили почти полтора месяца испытаний в тропических лесах Амазонки, избежав многих опасностей, таящихся в там, таких как змеи, хищники и даже вооруженные преступные группировки.
Дети, принадлежащие к племени уитото, смогли выжить благодаря мешку муки из маниоки, найденному в самолете, и фруктам, собранным в лесу.
Прокуратура заявила, что Ранок, который был арестован в пятницу и отрицает обвинения, остается под стражей.
Мужчина принял участие в обширной поисковой операции, чтобы найти Лесли, девятилетнюю Солейни, пятилетнюю Тьен Нориэль и годовалую Кристин.
После того, как дети были чудесным образом найдены в пяти километрах от места крушения самолета, между бабушкой и дедушкой детей по материнской линии и Ранок, который является биологическим отцом двух младших детей, началась битва за опеку.
Дети в течение месяца выздоравливали в больнице после, а затем были переданы под опеку Колумбийского института благосостояния семьи, который обнаружил признаки возможного сексуального насилия и сообщил об этом в прокуратуру. Старейшина местной деревни Уильям Кастро в конце июня заявил местному телевидению, что «есть признаки» сексуального насилия.