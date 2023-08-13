Отца детей, выживших в тропических лесах Амазонки, обвинили в сексуальном насилии

Дети были единственными выжившими, когда небольшой самолет с ними разбился в тропическом лесу в мае. Все трое взрослых на борту погибли, включая мать детей.

В субботу колумбийская прокуратура обвинила Мануэля Раноке в сексуальном насилии над падчерицей Лесли, когда ей было всего 10 лет.

Ум Лесли и ее глубокие познания в области сельвы являются причиной того, как дети пережили почти полтора месяца испытаний в тропических лесах Амазонки, избежав многих опасностей, таящихся в там, таких как змеи, хищники и даже вооруженные преступные группировки.

Мануэль Раноке. Фото: Handout

Дети, принадлежащие к племени уитото, смогли выжить благодаря мешку муки из маниоки, найденному в самолете, и фруктам, собранным в лесу.

Прокуратура заявила, что Ранок, который был арестован в пятницу и отрицает обвинения, остается под стражей.

Мужчина принял участие в обширной поисковой операции, чтобы найти Лесли, девятилетнюю Солейни, пятилетнюю Тьен Нориэль и годовалую Кристин.

После того, как дети были чудесным образом найдены в пяти километрах от места крушения самолета, между бабушкой и дедушкой детей по материнской линии и Ранок, который является биологическим отцом двух младших детей, началась битва за опеку.