На следующей неделе Таллинн посетят три круизных судна, одно из которых дважды ошвартуется в порту Ванасадам , а другое проведет полдня в порту острова Сааремаа.
На следующей неделе Таллинн посетят три круизных судна: в Эстонию они прибудут в последний раз в текущем сезоне
Первым в понедельник утром в столичный порт Ванасадам прибудет 90-метровый прогулочный круизный лайнер Hebridean Sky. В прошлом судно также носило названия MV Sea Explorer, Corinthian II, Island Sun, Sun, Renai I, Regina Renaissance и Renaissance VII.
Судно пробудет в Таллинне до вечера понедельника, а затем возьмет курс на Сааремаа, куда прибудет около полудня во вторник. Hebridean Sky в этом сезоне больше не будет посещать Эстонию.
С утра понедельника до вечера в столичном порту будет стоять у причала 294-метровое судно Norwegian Dawn под флагом Багамских островов. Лайнер берет на борт 2340 пассажиров и 1032 членов экипажа. Построенный за 450 млн долларов США лайнер имеет 15 палуб и атриум высотой в восемь палуб.
Крестной матерью Norwegian Dawn является Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в телесериале "Секс в большом городе". Судно прибудет в Эстонию из Риги и после отправления из Таллина возьмет курс на Стокгольм.
После посещения Хельсинки, Котка и Готланда Norwegian Dawn в субботу вернется в Таллинн и отправится в Ригу. В этом сезоне это судно также больше не будет посещать Эстонию, а в конце лета - начале осени отправится в круизы по Северному морю.
В среду утром в порту Ванасадам ошвартуется судно MSC Fantasia под панамским флагом, совершающее недельный круговой рейс с выходом из Киля и возвращением в него. Таллинн станет второй остановкой круиза после Копенгагена. Вечером в среду судно возьмет курс на Хельсинки и в этом сезоне в Эстонию не вернется.