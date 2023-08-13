На следующей неделе Таллинн посетят три круизных судна: в Эстонию они прибудут в последний раз в текущем сезоне

Первым в понедельник утром в столичный порт Ванасадам прибудет 90-метровый прогулочный круизный лайнер Hebridean Sky. В прошлом судно также носило названия MV Sea Explorer, Corinthian II, Island Sun, Sun, Renai I, Regina Renaissance и Renaissance VII.

Судно пробудет в Таллинне до вечера понедельника, а затем возьмет курс на Сааремаа, куда прибудет около полудня во вторник. Hebridean Sky в этом сезоне больше не будет посещать Эстонию.

С утра понедельника до вечера в столичном порту будет стоять у причала 294-метровое судно Norwegian Dawn под флагом Багамских островов. Лайнер берет на борт 2340 пассажиров и 1032 членов экипажа. Построенный за 450 млн долларов США лайнер имеет 15 палуб и атриум высотой в восемь палуб.

Крестной матерью Norwegian Dawn является Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в телесериале "Секс в большом городе". Судно прибудет в Эстонию из Риги и после отправления из Таллина возьмет курс на Стокгольм.

После посещения Хельсинки, Котка и Готланда Norwegian Dawn в субботу вернется в Таллинн и отправится в Ригу. В этом сезоне это судно также больше не будет посещать Эстонию, а в конце лета - начале осени отправится в круизы по Северному морю.