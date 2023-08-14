Корабль, стихи и шампанское: о поэтическом вечере Вадима Куприянова

«Человечно, сердечно, чувствуется то, о чем вы говорите! Мы с нетерпением ждем новую встречу!» - делятся своими эмоциями гости мероприятия. Сам Вадим Куприянов приятно удивлен тем, что послушать стихи пришла и молодежь - по словам поэта, поэзия не так уж часто приходится по душе молодым людям. И хотя тех, кто пришли на спектакль, было не слишком много, атмосфера царила очень душевная.

Фото: Postimees

Сборник стихотворений «Я встретил человека» имеет для автора огромное значение. «Сборник посвящен человеку, которого я встретил в трудный момент своей жизни. Этот человек вытащил меня из депрессии, из небытия. Я снова начал жить», - поделился режиссер. Эти стихи - о музе, влияние которой на творчество режиссера переоценить невозможно. Именно эта муза сыграет главную роль в спектакле Вадима «Скажи, что ты меня любишь», который состоится уже в сентябре. Лирика Куприянова - светлая, нежная и безумно искренняя. А в музыкальном сопровождении приобретает еще больший смысл и абсолютно новую глубину.

«Такие мероприятия важно организовывать для того, чтобы публика могла открывать что-то новое, видеть форматы, которых до этого не было. », - добавляет Майя.

На вопрос, о чем его стихи, поэт с улыбкой отвечает: только о любви. Все о любви. «И пока я не собираюсь ничего в своей жизни менять. Мне говорят: пиши о другом. Думаю, пишите, кому надо, а я буду писать о том, о чем мне хочется!», - делится Вадим.

Кинорежиссер уверен: созидание - это важная часть жизни для каждого человека, не только для него самого. Он призывает людей делать то, что им нравится, творить без отговорок и отлагательств. «Делайте то, что вы хотите, прямо сейчас. Не теряйте времени!».