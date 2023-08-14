Корабль, стихи и шампанское: о поэтическом вечере Вадима Куприянова

Солнечный субботний день, легкий ветер и прекрасная лирика кинорежиссера, театрального продюсера и поэта Вадима Куприянова, обрамленная музыкальным сопровождением, на речном кораблике Coraline.
У нарвитян была великолепная возможность стать участниками небольшого, но очень душевного спектакля на музыкально-поэтическом вечере под названием «Я встретил человека». Именно так называется сборник лирических произведений Куприянова.
Французские песни под аккомпанемент Аллы Якубовой исполнила Майя Гундяева.
«Для меня любое мероприятие - это огромная радость, но именно это было вдвойне, даже втройне приятнее! Само место было прекрасным, вся атмосфера, момент, когда соединяется вместе и поэзия, и музыка, и природа, и прекрасный летний день - это было что-то волшебное», - поделилась впечатлениями Майя. По словам исполнительницы, публика была очень благодарная и чуткая.
Куприянов рассказал, что идея родилась сама собой. По словам автора, первый спектакль подобного рода, состоявшийся в Vaba Lava, имел успех, и горожане просили организовать еще одно поэтическое мероприятие. В этот раз режиссер договорился с представителями Coraline о переносе спектакля на кораблик.
«Корабль, тепло, стихи, река.. Мне показалось, что корабль - это идеальное место для того, чтобы все это воплотить! Люди получили огромное количество положительных эмоций уже и потому, что мы были на корабле, где не нужно специальное освещение, где все уже есть и так. И это прекрасно», - говорит Вадим.
По словам театрального продюсера, мероприятие не потребовало чересчур больших финансовых затрат. «Есть личные контакты, человеческий фактор и люди, которые просто хотят что-то сделать. Мне удалось договориться с теми, кто был заинтересован в том, чтобы устроить что-то по-настоящему интересное, и все получилось само собой». А получилось, действительно, непревзойденно красиво и очень романтично.
«Человечно, сердечно, чувствуется то, о чем вы говорите! Мы с нетерпением ждем новую встречу!» - делятся своими эмоциями гости мероприятия. Сам Вадим Куприянов приятно удивлен тем, что послушать стихи пришла и молодежь - по словам поэта, поэзия не так уж часто приходится по душе молодым людям. И хотя тех, кто пришли на спектакль, было не слишком много, атмосфера царила очень душевная.
Сборник стихотворений «Я встретил человека» имеет для автора огромное значение. «Сборник посвящен человеку, которого я встретил в трудный момент своей жизни. Этот человек вытащил меня из депрессии, из небытия. Я снова начал жить», - поделился режиссер. Эти стихи - о музе, влияние которой на творчество режиссера переоценить невозможно. Именно эта муза сыграет главную роль в спектакле Вадима «Скажи, что ты меня любишь», который состоится уже в сентябре. Лирика Куприянова - светлая, нежная и безумно искренняя. А в музыкальном сопровождении приобретает еще больший смысл и абсолютно новую глубину.
«Такие мероприятия важно организовывать для того, чтобы публика могла открывать что-то новое, видеть форматы, которых до этого не было. », - добавляет Майя.
На вопрос, о чем его стихи, поэт с улыбкой отвечает: только о любви. Все о любви. «И пока я не собираюсь ничего в своей жизни менять. Мне говорят: пиши о другом. Думаю, пишите, кому надо, а я буду писать о том, о чем мне хочется!», - делится Вадим.
Кинорежиссер уверен: созидание - это важная часть жизни для каждого человека, не только для него самого. Он призывает людей делать то, что им нравится, творить без отговорок и отлагательств. «Делайте то, что вы хотите, прямо сейчас. Не теряйте времени!».
И все те, кто пришли насладиться спектаклем, кажется, прочувствовали то, о чем хотел рассказать Вадим. Корабль, солнечные блики на речной воде, до дрожи красивая музыка, шампанское, проникновенные стихи.. Это был действительно красивый день.