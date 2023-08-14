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Ryanair возобновит полеты из Таллинна в Дублин и Пафос

rus.postimees.ee
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Самолет Ryanair в Таллиннском аэропорту.
Самолет Ryanair в Таллиннском аэропорту. Фото: Mihkel Maripuu

Ирландский перевозчик Ryanair в конце октября возобновит полеты из Таллиннского аэропорта в ирландский Дублин и кипрский Пафос, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании, которая уже начала продажи билетов по обоим указанным направлениям.

Полеты из Таллинна в Дублин будут осуществляться по понедельникам и субботам, в Пафос – по вторникам и субботам.

Первый рейс в Дублин состоится 30 октября, в Пафос – 31 октября.

Зимой авиакомпания Ryanair выразила недовольство решением Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы и с марта закрыла семь маршрутов из столицы Эстонии – в Пафос, Неаполь, Дублин, Биллунд, Париж, Нюрнберг и на Мальту.

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