Ryanair возобновит полеты из Таллинна в Дублин и Пафос

Ирландский перевозчик Ryanair в конце октября возобновит полеты из Таллиннского аэропорта в ирландский Дублин и кипрский Пафос, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании, которая уже начала продажи билетов по обоим указанным направлениям.
Полеты из Таллинна в Дублин будут осуществляться по понедельникам и субботам, в Пафос – по вторникам и субботам.
Первый рейс в Дублин состоится 30 октября, в Пафос – 31 октября.
Зимой авиакомпания Ryanair выразила недовольство решением Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы и с марта закрыла семь маршрутов из столицы Эстонии – в Пафос, Неаполь, Дублин, Биллунд, Париж, Нюрнберг и на Мальту.