Ryanair возобновит полеты из Таллинна в Дублин и Пафос

Об этом сообщается на сайте авиакомпании, которая уже начала продажи билетов по обоим указанным направлениям.

Полеты из Таллинна в Дублин будут осуществляться по понедельникам и субботам, в Пафос – по вторникам и субботам.

Первый рейс в Дублин состоится 30 октября, в Пафос – 31 октября.