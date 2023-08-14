Военная хунта в Нигере намерена судить свергнутого президента

Заявление об этом сделал в эфире национального телевидения Нигера представитель сформированного путчистами Национального совета по защите отечества, старший полковник Амаду Абдраман, выдержки из его речи в ночь на понедельник, 14 августа, опубликовало агентство AFP.

По словам представителя хунты, следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы привлечь Базума и «его местных и иностранных сообщников» к ответственности «перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера».

В этом же заявлении Абдраман заявил, что хунта осуждает санкции, введенные против Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) после путча, назвав их «незаконными, бесчеловечными и унизительными».

Глава делегации посредников: хунта готова к переговорам

Глава Национального совета по защите отечества Абдурахман Тчиани готов рассмотреть дипломатическое решение противостояния нигерийской военной хунты с блоком ЭКОВАС, заявил глава выступающей посредником между путчистами и ЭКОВАС делегации мусульманских религиозных лидеров из Нигерии шейх Бала Лау. 12 августа делегация посетила Ниамею, где встретилась с представителями режима.

По словам Лау, Тчиани заявил, что «переворот был совершен с благими намерениями», и путчисты действовали, «чтобы предотвратить неминуемую угрозу, которая затронула бы как Нигер, так и Нигерию». Глава хунты назвал «болезненным» тот факт, что ЭКОВАС не выслушало их позицию.