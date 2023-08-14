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Аудит выявил в Клинике ТУ нарушения при проведении тендеров

rus.postimees.ee
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Клиника Тартуского университета.
Клиника Тартуского университета. Фото: Sille Annuk

Аудит, проведенный в Тартуском университете, показал, что в 2022 году Клиника ТУ провела тендеры на сумму 9,3 млн евро без организации требуемого законом производства по госзакупкам, пишет Rus.ERR.

Аудит, проведенный с целью оценки точности и законности годовой отчетности фонда «КлиникаТартуского университета» за 2022 год, выявил сделки на сумму 9,3 млн евро, совершенные без надлежащего производства по закупкам в трех сферах деятельности больницы – закупки у предприятий, не входящих в концерн, и приобретения у дочерних предприятий больницы и других поставщиков медицинских услуг.

Председатель правления Клиники ТУ Прийт Перенс сообщил радионовостям ERR в письменном комментарии, что надлежащее проведение государственных тендеров является приоритетом для больницы, но, действительно, за прошедший год больнице не удалось устранить все несоответствия.

По оценке Перенса, стоит задаться вопросом: если больницы покупают услуги друг у друга на основании прейскуранта Кассы здоровья, может, следует отказаться от проведения госзакупок? При этом межбольничные сделки важны, поскольку позволяют пациентам получать медицинскую помощь недалеко от дома, добавил он.

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