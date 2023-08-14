Аудит выявил в Клиникуме ТУ нарушения при проведении тендеров

Аудит, проведенный с целью оценки точности и законности годовой отчетности фонда «Клиники Тартуского университета» за 2022 год, выявил сделки на сумму 9,3 млн евро, совершенные без надлежащего производства по закупкам в трех сферах деятельности больницы – закупки у предприятий, не входящих в концерн, и приобретения у дочерних предприятий больницы и других поставщиков медицинских услуг.

Председатель правления Клиникума ТУ Прийт Перенс сообщил радионовостям ERR в письменном комментарии, что надлежащее проведение государственных тендеров является приоритетом для больницы, но, действительно, за прошедший год больнице не удалось устранить все несоответствия.