Европейская прокуратура расследует хищение средств из фондов ЕС

Европейская прокуратура (EPPO) провела на прошлой неделе серию обысков в рамках расследования нецелевого использования средств ЕС на проекты по модернизации железной дороги и повышению энергоэффективности зданий, сообщает Rus.ERR.
Как отмечает издание Politico, расследование ожидалось уже несколько лет, потому что ведущие политики Болгарии из реформистского лагеря утверждают, что хищение средств ЕС стало одной из основных статей дохода организованных преступных группировок. В 2020 году расположенная в Софии неправительственная организация Центр изучения демократии заявила, что до 15% средств, выделяемых из ЕС, регулярно используются нецелевым образом.
В настоящее время Европейская прокуратура проводит в Болгарии 143 расследования, общий ущерб по которым оценивается в 492 млн евро.
В заявлении Европейской прокуратуры утверждается, что подрядчики могли за короткий промежуток времени осуществить фиктивные денежные переводы через цепочку подставные компаний, что в конечном итоге привело к выводу средств в размере более 2,5 млн евро лицами с уголовным прошлым.