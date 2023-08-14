Европейская прокуратура расследует хищение средств из фондов ЕС

Как отмечает издание Politico, расследование ожидалось уже несколько лет, потому что ведущие политики Болгарии из реформистского лагеря утверждают, что хищение средств ЕС стало одной из основных статей дохода организованных преступных группировок. В 2020 году расположенная в Софии неправительственная организация Центр изучения демократии заявила, что до 15% средств, выделяемых из ЕС, регулярно используются нецелевым образом.