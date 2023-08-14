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Эстонские баскетболисты одержали важную победу

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Матч Эстония - Северная Македония.
Матч Эстония - Северная Македония. Фото: Tairo Lutter

Мужская сборная Эстонии по баскетболу обыграла Северную Македонию со счетом 83:59 во втором матче домашнего олимпийского предквалификационного турнира и сохранила надежду на выход в плей-офф, поединки которого пройдут в польском Гливице, сообщает Rus.ERR.

Эстонские спортсмены отлично начали игру, и по итогам первой четверти их преимущество составляло 18 очков – 25:7.

В первом матче на турнире сборная Эстонии уступила Чехии со счетом 74:77. После двух туров лидером группы является Израиль, выигравший два матча из двух. Именно против израильтян эстонцы сыграют завтра.

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