Эстонские баскетболисты одержали важную победу

Мужская сборная Эстонии по баскетболу обыграла Северную Македонию со счетом 83:59 во втором матче домашнего олимпийского предквалификационного турнира и сохранила надежду на выход в плей-офф, поединки которого пройдут в польском Гливице, сообщает Rus.ERR.
Эстонские спортсмены отлично начали игру, и по итогам первой четверти их преимущество составляло 18 очков – 25:7.
В первом матче на турнире сборная Эстонии уступила Чехии со счетом 74:77. После двух туров лидером группы является Израиль, выигравший два матча из двух. Именно против израильтян эстонцы сыграют завтра.