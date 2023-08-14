Фото ⟩ Водитель проигнорировал дорожный знак и спровоцировал ДТП

Старший комиссар Раквереского отделения полиции Арго Вахула сказал, что, по предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем Honda, который двигался по улице Вабадузе в сторону центра города, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и без остановки выехал на перекресток.

36-летний водитель Škoda двигался по улице Карья, которая также является главной дорогой, и не смог избежать аварии, поэтому произошло столкновение: Škoda врезалась в бок Honda. Водитель Honda получил травмы и на машине скорой помощи был доставлен в больницу.