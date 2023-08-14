Во что уперлись переговоры по Карабаху между Азербайджаном и Арменией

В последнее время США действительно активно призывают стороны к компромиссам ради достижения мира.

Как замечает известный британский эксперт по Карабахскому конфликту Лоуренс Броерс, медиация и гарантии безопасности - это два разных процесса, и пока трудно увидеть, когда и где они соприкоснутся. И хотя среди посредников пока больше конкуренции, но есть и координация действий, причем больше, чем мы предполагаем.

По его словам, Азербайджану трудно будет добиться вывода российских миротворцев, но можно будет поменять их статус. «Возможно, это будет меньшая миссия, уже менее про поддержание мира, но больше про процесс реинтеграции, - говорит эксперт. - Вопрос в том, останется ли там [в Карабахе] армянское население в этих обстоятельствах».

Сам же переговорный процесс, по мнению Броерса, «оказался заложником развития событий на месте [конфликта] и полного отсутствия доверия между сторонами, когда речь идет о взятых на себя обязательствах и договоренностях».