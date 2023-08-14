Не упустите возможность ⟩ В сентябре открывается прием заявок на замену старых печей

В Ида-Вирумаа ставка пособия в размере 70% будет действовать в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ; в Йыгевамаа – в Йыгева и Пыльтсамаа; в Валгамаа – в Валга, Отепя и Тырва.

Ставка в размере 50% будет действовать в таллиннских районах Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти, а также в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме и Пярну.

В Таллинне поддержка предоставляется по границам районов, в остальных регионах Эстонии - по границам городов.

Заявку могут подать физические лица, являющиеся собственниками жилого помещения или обладающие правом собственности на дом или квартиру, чье домовладение расположено в густонаселенном районе в соответствии с условиями предоставления поддержки.

Максимальная сумма дотации на одно жилье составляет 10 000 евро и возмещается на основе ценовой модели. На приобретение, установку или строительство отопительного оборудования выделяется определенная сумма помощи, которая не зависит от фактических затрат. Например, для новой печи стоимость оценивается в 6400 евро, из которых компенсируется 50% (3200 евро) или 70% (4480 евро) в зависимости от региона. Если старая печь не перестраивается, а сносится, то расходы на снос не покрываются за счет дотации, а должны быть оплачены самим человеком.

Общий бюджет данной меры поддержки составляет 18,5 млн евро при софинансировании Европейского фонда регионального развития. Бюджет первого конкурса заявок составляет 10 млн евро, и заявки будут приниматься на постоянной основе до тех пор, пока бюджет не будет исчерпан. На эти средства планируется модернизировать до 1850 отопительных систем.

Заявки будут приниматься Фондом предпринимательства и инноваций, о чем будет сделано отдельное объявление не менее чем за 10 рабочих дней до открытия конкурса, в том числе на сайте www.kredex.ee.