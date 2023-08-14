Не упустите возможность ⟩ В сентябре открывается прием заявок на замену старых печей

В регионах с повышенным уровнем загрязнения воздуха уже в сентябре у населения появится возможность заменить или модернизировать свои старые отопительные печи с помощью государственной поддержки.
Например, вы можете подать заявку на получение гранта от Фонда предпринимательства и инноваций (Kredex) на замену старой печи на новую, менее загрязняющую воздух, или на замену ее тепловым насосом, или на замену старой печи на новый котел или тепловой насос. Вы также можете получить грант на подключение вашего дома к централизованному теплоснабжению.
«Несмотря на то, что в Эстонии воздух чище, чем во многих других странах мира, исследования показывают, что во время отопительного сезона местное отопление является одной из основных причин загрязнения воздуха в городах, – сказал министр климата Кристен Михал. – Поддерживая строительство новой печи взамен старой или переход на более экологичный способ отопления, Министерство климата помогает людям сделать выбор в пользу улучшения качества воздуха с дополнительным бонусом в виде повышения пожарной безопасности и энергоэффективности».
Качество воздуха ухудшается в холодную погоду, особенно в густонаселенных районах, поскольку при отоплении в воздух выбрасываются мелкие частицы и другие загрязняющие вещества, опасные для здоровья. Твердые частицы вредны для здоровья человека, поскольку они проникают глубоко в дыхательные пути и кровь и могут вызывать целый ряд заболеваний, включая рак.
На основе данных мониторинга атмосферного воздуха были выявлены районы, где содержание мелкодисперсных частиц в воздухе в отопительный сезон превышает допустимые уровни. Жители этих районов получат возможность заменить теплообменники на новые с государственной поддержкой. Процент субсидирования в разных регионах неодинаков.
В Ида-Вирумаа ставка пособия в размере 70% будет действовать в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ; в Йыгевамаа – в Йыгева и Пыльтсамаа; в Валгамаа – в Валга, Отепя и Тырва.
Ставка в размере 50% будет действовать в таллиннских районах Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти, а также в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме и Пярну.
В Таллинне поддержка предоставляется по границам районов, в остальных регионах Эстонии - по границам городов.
Заявку могут подать физические лица, являющиеся собственниками жилого помещения или обладающие правом собственности на дом или квартиру, чье домовладение расположено в густонаселенном районе в соответствии с условиями предоставления поддержки.
Максимальная сумма дотации на одно жилье составляет 10 000 евро и возмещается на основе ценовой модели. На приобретение, установку или строительство отопительного оборудования выделяется определенная сумма помощи, которая не зависит от фактических затрат. Например, для новой печи стоимость оценивается в 6400 евро, из которых компенсируется 50% (3200 евро) или 70% (4480 евро) в зависимости от региона. Если старая печь не перестраивается, а сносится, то расходы на снос не покрываются за счет дотации, а должны быть оплачены самим человеком.
Общий бюджет данной меры поддержки составляет 18,5 млн евро при софинансировании Европейского фонда регионального развития. Бюджет первого конкурса заявок составляет 10 млн евро, и заявки будут приниматься на постоянной основе до тех пор, пока бюджет не будет исчерпан. На эти средства планируется модернизировать до 1850 отопительных систем.
Заявки будут приниматься Фондом предпринимательства и инноваций, о чем будет сделано отдельное объявление не менее чем за 10 рабочих дней до открытия конкурса, в том числе на сайте www.kredex.ee.