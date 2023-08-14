Видео погони ⟩ Полицейскому пришлось гнаться за юными нарушителями прямо по полю

Заметив полицейского, молодые люди испугались и попытались скрыться, свернув в поле. И если вначале возникла иллюзия, что все удастся, то вскоре их постигло разочарование: полицейский бросился за ними. После небольшого мотопробега по полю подростки осознали, что им не скрыться и остановились.

«Причину бегства долго искать не пришлось. У несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом, не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован», - сообщили в Идаской префектуре.

Подросток, пойманный за рулем, был привлечен к ответственности за нарушение, в его отношении был составлен протокол о проступке.