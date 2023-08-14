Видео погони ⟩ Полицейскому пришлось гнаться за юными нарушителями прямо по полю

В пятницу, 4 августа, мотополицейский Идаской префектуры заметил в Силламяэ ехавших на мотоцикле подростков. Поскольку увиденное вызвало у опытного полицейского подозрения, он развернул свой мотоцикл и последовал за ними.
Заметив полицейского, молодые люди испугались и попытались скрыться, свернув в поле. И если вначале возникла иллюзия, что все удастся, то вскоре их постигло разочарование: полицейский бросился за ними. После небольшого мотопробега по полю подростки осознали, что им не скрыться и остановились.
«Причину бегства долго искать не пришлось. У несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом, не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован», - сообщили в Идаской префектуре.
Подросток, пойманный за рулем, был привлечен к ответственности за нарушение, в его отношении был составлен протокол о проступке.
«В нашей работе, к сожалению, нередки ситуации, когда кто-то из нарушителей ПДД вместо того, чтобы брать на себя ответственность, строит планы побега, но факт в том, что рано или поздно мы все равно ловим нарушителя и бремя ответственности не становится легче: все наоборот!» - заявили в Идаской префектуре.