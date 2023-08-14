Видео погони ⟩ Полицейскому пришлось прямо по полю гнаться за юными нарушителями

Однако, заметив полицейского, молодые люди испугались и попытались скрыть. И если вначале у молодых людей могла возникнуть иллюзия, что полицейский не последует за ними по полю, их ждало разочарование: как только молодые люди помчались по полю, полицейский последовал за ними на своем мотоцикле.

После небольшого ралли по полю, когда молодые люди осознали, что им не скрыться от полицейского, они остановились.

«Причину побега долго искать не пришлось. У несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом, не было водительских прав, а сам мотоцикл также не был зарегистрирован», - сообщили в Идаской префектуре.

Подросток, пойманный за рулем, был привлечен к ответственности за нарушение, и в его отношении был составлен протокол о проступке.